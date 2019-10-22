أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن طقس الغد الأربعاء الموافق 23/10/2019، مبينةً من خلاله تفاصيل حالة الطقس الغير مستقرة التي تتعرض لها البلاد ...
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا سنشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية ...
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ...
الأرصاد الجوية: حالة الطقس غدا مستقرة.. والصغرى في هذه المحافظات 26 درجة
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