الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الأحد 20-10-2019 08:12 ص

الفجر السعودي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ...