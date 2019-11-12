"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوال الجوية

السبت 26-10-2019 11:56 م

أمنية فوزي

قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدًا الأحد. ...