قال القائم بأعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور أشرف صابر، إن مصر تتعرض لمنخفضين خلال الأيام المقبلة، أحدهما على البحر المتوسط، ...
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وجود فارق بين درجات الحرارة العظمي والصغرى يصل لأكثر من 10 ...
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا. ...
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من تقلبات الطقس في الفترة المقبلة. وناشدت الإدارة العامة للمرور، سائقي السيارات بتوخي الحذر، بسبب كثافة الشبورة ...
قال الدكتور أشرف صابر، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال ...
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت بسلام بسبب جهود الدولة وتعاون المواطنين، ...
توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن يشهد النصف الثاني من الخريف وآخره تقلبات جوية حادة وسريعة وعنيفة كما هو معتاد ...
قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنهم تعرضوا لضغط نفسي شديد خلال الفترة الماضية بسبب ادعاء البعض أن ...
قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدًا الأحد. ...
أصدر محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، قرارا اليوم، بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا. وجاء ذلك بسبب سوء الأحوال ...
حالة الطقس اليوم، اليوم الجمعة، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على ...
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، النشرة اليومية لحالة الطقس، على القاهرة والمحافظات المختلفة، في إطار حرصها على تقديم خدمة مميزة لقرائها. وفي هذا ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لموجة من الطقس السيىء من الإثنين الماضي، ومستمرة حتى الجمعة المقبلة، منوهة بأن السحب ...
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الجمعة، 25 أكتوبر، تكاثر اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد. وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، فإن ...
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، غداً الجمعة، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘوط أﻣطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية وﻣﻨﺎطق ﻣﻦ ...
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