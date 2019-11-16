عاجل.. أمطار رعدية من اليوم لمدة أسبوع على هذه المناطق

الخميس 14-11-2019 10:03 ص

توقع أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية، على سلاسل جبال البحر الأحمر، حتى جنوب سيناء، بداية من اليوم، وحتى بداية ...