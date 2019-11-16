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المزيد حول حالة الطقس اليوم وغدا

عاجل.. بيان مهم من الأرصاد

السبت 16-11-2019 08:29 ص

عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة وعدد من المحافظات اليوم

الجمعة 15-11-2019 08:57 ص

الأرصاد: حركة الطيران لن تتأثر بموجة الطقس السيء

الخميس 14-11-2019 01:11 م
هدى عبدالرازق

الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا بشأن طقس اليوم

الخميس 14-11-2019 10:20 ص
أمنية فوزي

عاجل.. أمطار رعدية من اليوم لمدة أسبوع على هذه المناطق

الخميس 14-11-2019 10:03 ص

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر الجمعة المقبلة

الخميس 14-11-2019 02:22 ص
أمنية فوزي

الأرصاد تكشف توقيت انتهاء موجة عدم استقرار الطقس

الخميس 14-11-2019 01:09 ص
كساب أحمد

"الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

الثلاثاء 12-11-2019 02:30 ص
أمنية فوزي

"الأرصاد" تُحذر من الشبورة المائية الكثيفة وتوجه نصائح للمواطنين

الإثنين 11-11-2019 10:11 ص
رقية جمال

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

الأحد 10-11-2019 08:58 ص

عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذيرا لمواطني القاهرة والجيزة

الأحد 10-11-2019 08:49 ص
أية حمروشي

نصائح مهمة من "الأرصاد" للمواطنين لتفادي تقلبات الطقس

الثلاثاء 05-11-2019 10:17 ص
رقية جمال

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

السبت 26-10-2019 11:06 م
داليا الحسين

عاجل.. "الأرصاد" تعلن موعد موجة التقلبات الجوية المقبلة

الأحد 27-10-2019 12:19 ص
داليا الحسين

"الأرصاد" تحذر من منخفضات جوية قبرصية أكثر عنفًا مما شهدناه في هذه التوقيت

الأحد 27-10-2019 12:14 ص
أمنية فوزي

"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوال الجوية

السبت 26-10-2019 11:56 م
أمنية فوزي

عاجل.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا

الجمعة 25-10-2019 10:24 ص

حالة الطقس اليوم.. طوارئ بـ"المرور" تحسبا لسقوط أمطار

الجمعة 25-10-2019 09:26 ص

أمطار ورعد وسيول.. ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة

الجمعة 25-10-2019 09:20 ص

تعرف على موعد انتهاء موجة سقوط الأمطار على مصر

الخميس 24-10-2019 02:12 م
هدى عبدالرازق

"الأرصاد" تكشف حقيقة حدوث إعصار في البحر المتوسط

الخميس 24-10-2019 02:10 م
رقية جمال

أمطار وسيول وسحب.. بيان هام للأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

الخميس 24-10-2019 12:40 م

تحذير هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس الجمعة: أمطار على هذه المناطق قد تصل إلى سيول

الخميس 24-10-2019 11:45 ص
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