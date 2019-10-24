أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، للإدارة العامة للمرور، عن عدة إرشادات لقائدي السيارات، في حالة سقوط الأمطار ...
الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. الأمطار مستمرة حتى الجمعة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم ناقشوا اليوم، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأزمة التي حدثت بالأمس جراء سقوط مياه ...
أنهت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها وإعلان حالة الطوارئ القصوى لاستقبال حالة الطقس السيئ وهطول التي تشهده معظم محافظات الجمهورية، خاصة وأن محافظة ...
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