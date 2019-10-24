عاجل من "الوزراء" لسكان الدلتا: لا تخرجوا إلا بشرط

الخميس 24-10-2019 12:31 ص

أمنية فوزي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم ناقشوا اليوم، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأزمة التي حدثت بالأمس جراء سقوط مياه ...