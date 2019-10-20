مفاجأة.. شوبير يكشف موقف ثنائي الزمالك من الرحيل

الأحد 20-10-2019 02:40 ص

حسن شحاتة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق والمنتخب المصري، عن موقف ثنائي الزمالك من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة ...