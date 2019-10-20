علق الإعلامي أحمد شوبير، علي موقف مباراة الأهلي والجونة، المقبلة في الدوري المصري. وقال شوبير عبر قناة "On Sport": المواجهة مازالت غامضة ولم ...
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق والمنتخب المصري، عن موقف ثنائي الزمالك من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة ...
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة ...
محمد الشناوي، ترددت في الفترة الأخيرة أنباء تشير إلى مفاوضات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من ...
رد مسئولو النادي الأهلي على شائعات انتقال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول إلى نادي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل. واشارت تقارير صحفية في ...
محمد الشناوي يتصدر تريندات "جوجل"، وذلك بعد انتشار بعض التقارير حول مفاوضات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي ...
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