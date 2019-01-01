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رئيس جامعة عين شمس: تصدير الدواء في مصر بلف 250 مليون دولار
المظاهرات تعم شوارع العاصمة.. احتجاجات لبنان تدخل شهرها الثاني
الأهلي يجهز "خليفة" حمدي فتحي ببرنامج خاص
"القومي للمرأة": أخذ الزوج راتب زوجته عنوة من أهم القضايا الشائكة على أجندة المجلس (فيديو)
الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة النجم الساحلي
التأمين الصحي الشامل و100 مليون صحة.. 'زايد' تستعرض إنجازات الوزارة في مؤتمر الأهرام للدواء
إزالة ٣ تعديات على اراضي تابعة للدولة وأخرى زراعية بدمياط (صور)
شاهد.. داليا البحيري وخالد سليم وإيمي سالم في أحدث ظهور لهم
قتيل خلال التظاهرات على زيادة أسعار الوقود في إيران
اليوم.. نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة
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