أكدت السفارة الصينية في لندن، أن جنسيات الـ39 شخصًا الذين عثر عليهم مقتولين في شاحنة حاوية في إنجلترا لم يتم تأكيدها، ويبدو أن هذا التصريح يتناقض مع ...
وسعت الشرطة البريطانية تحقيقًا في واحدة من أكثر حالات تهريب البشر دموية بعد العثور على 39 شخصًا مقتولين في شاحنة حاوية مبردة بالقرب من ميناء إنجليزي. ...
كشفت صحيفة "جلوبال تايمز"، في تغريدة لها على موقع التدوينات القصير "تويتر"، أن وزارة الخارجية الصينية أكدت تقارير تفيد بأن الـ 39 شخصًا الذين تم ...
أوضحت وسائل الإعلام البريطانية ان 39 شخصًا عثر عليهم ميتين في شاحنة بميناء إنجليزي كانوا من الصين. وفي وقت سابق، قالت السفارة البلغارية في لندن، إنها ...
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعازيها في وفاة العشرات من الأشخاص، الذين عثر عليهم داخل عربة مقطورة في إسيكس شرق لندن. وقال المتحدث ...
قالت السفارة البلغارية في لندن، إنها ستعمل مع السلطات البريطانية في قضية مقتل 39 شخصًا عثر علي جثثهم في شاحنة جرار في إسيكس شرق لندن. وأضافت وزارة ...
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مقتل 39 شخصًا تم العثور على جثثهم في الجزء الخلفي من الشاحنة "مأساة لا يمكن تصورها وتدمي القلوب". وأضاف ...
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