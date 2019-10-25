السفارة الصينية تطلب توضيحا بشأن جثث الـ39 شخصًا شرقي لندن

الجمعة 25-10-2019 08:11 ص

ترجمة: منار طارق

أكدت السفارة الصينية في لندن، أن جنسيات الـ39 شخصًا الذين عثر عليهم مقتولين في شاحنة حاوية في إنجلترا لم يتم تأكيدها، ويبدو أن هذا التصريح يتناقض مع ...