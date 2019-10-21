أخبار البورصة المصرية اليوم ننش أخبار البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأثنين الموافق 21-10-2019 ، ثاني جلسات الأسبوع، والتي ...
خسرت البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الاثنين ، نحو 2.3 مليار جنيه ليغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 715.5 مليار جنيه، تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي ...
ننشر أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “ في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 20-10- 2019، حيث ارتفع نحو 64 سهما، وهبط 59 سهما، مقابل ...
تنشر جريدة " الفجر " أسعار الأسهم بالبورصة المصرية والأكثر إرتفاعاً اليوم الأحد 20-10-2019 وفقاً لأخر تحديث علي موقع البورصة المصرية أسعار ...
قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن البورصه المصريه أغلقت تعاملات اليوم ، أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع طفيف اليوم بنحو 33 نقطه لمؤشر ايجي اكس ...
شهدت البورصة المصرية، مجموعة من الأحداث خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد 20-10-2019 ومنها ارتفاع علي ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بمشتريات ...
إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية فقط ، مدفوعة بمشتريات من قبل المستثمرين الأجانب بينما تحول ...
أخبار البورصة المصرية ننشر أخبار البورصة المصرية خلال التعاملات حيث دعمت مشتريات المصريين والعرب مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات اليوم ، ...
أخبار البورصة المصرية اليوم ننشر أخبار البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، والتي إستهلت تعاملاتها علي ...
إستهلت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين في أداء المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.03%، ...
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