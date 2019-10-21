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أخبار البورصة المصرية اليوم الأثنين 21-10-2019

الإثنين 21-10-2019 03:13 م
نيفين سمير

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة .. و"السوقي" يخسر 2.3 مليار جنيه في ظل غياب المحفزات

الإثنين 21-10-2019 02:40 م
نيفين سمير

أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 20-10-2019 07:24 م
نيفين سمير

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية .."القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية" الأكثر إرتفاعاً

الأحد 20-10-2019 07:04 م
نيفين سمير

"عبد الهادي" : البورصة لم تستجيب للتحركات الأيجابية لأسهم القطاع العقاري .. وكلمة السر للمؤشرات هي "غياب السيولة "

الأحد 20-10-2019 06:53 م
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 20-10-2019

الأحد 20-10-2019 03:23 م
نيفين سمير

البورصة تختتم تعاملات اليوم علي أرباح طفيفة وسط صعود شبه جماعي للمؤشرات

الأحد 20-10-2019 03:08 م
نيفين سمير

اخبار البورصة .. مشتريات "محلية" و"عربية " تدعم البورصة للصعود 0.15% خلال التعاملات

الأحد 20-10-2019 01:24 م
نيفين سمير

اخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 20-10-2019

الأحد 20-10-2019 12:32 م
نيفين سمير

البورصة تستهل تعاملات الأحد علي تباين أداء المؤشرات

الأحد 20-10-2019 10:38 ص
نيفين سمير
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