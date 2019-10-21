أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 20-10-2019 07:24 م

نيفين سمير

ننشر أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “ في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 20-10- 2019، حيث ارتفع نحو 64 سهما، وهبط 59 سهما، مقابل ...