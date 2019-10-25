أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد البلجيكية أنه تم تحديد هوية المشجع الذي رفع لافتة عنصرية مسيئة لديفوك أوريجي، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مباراة الريدز ...
يقدم لكم "الفجر الرياضي" أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ...
كشفت مباراة فريق جينك البلجيكي ضد فريق ليفربول الإنجليزي عن مدى العلاقة المميزة بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الهجوم في الريدز خلال الفترة الأخيرة ...
هدف محمد صلاح اليوم، توج مجهودات الدولي المصري الكبيرة في مباراة جينك ضد ليفربول، التي أقيمت بينهما، على ملعب "لومينوس أرينا"، في إطار منافسات ...
هدف محمد صلاح نجم الفريق الأول للريدز، خطف أنظار جميع عشاق النادي الإنجليزي، والجماهير المصرية الداعمة للاعبة، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث ...
قال اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية عقب مباراة جينك ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة ...
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