ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول 4 / 1.. أبرزهم هدف محمد صلاح اليوم (فيديو)

الخميس 24-10-2019 11:09 ص

حسن شحاتة

هدف محمد صلاح اليوم، توج مجهودات الدولي المصري الكبيرة في مباراة جينك ضد ليفربول، التي أقيمت بينهما، على ملعب "لومينوس أرينا"، في إطار منافسات ...