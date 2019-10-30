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المزيد حول جونسون و الاتحاد الاوروربي

قادة بريطانيا يستعدون لانتخابات البريكست

الأربعاء 30-10-2019 11:29 ص
ترجمة: منار طارق

بريطانيا تقبل تعديل المعارضة لإجراء الانتخابات في 11 ديسمبر

الثلاثاء 29-10-2019 12:01 م
ترجمة: منار طارق

حزب العمال البريطاني: لم نقرر بعد دعم انتخابات عامة مبكرة

الجمعة 25-10-2019 08:21 ص
ترجمة: منار طارق

جونسون يدرس إجراء انتخابات مبكرة بسبب مأزق البريكست

الأربعاء 23-10-2019 10:29 ص
ترجمة: منار طارق

جونسون يسعي لاجراء انتخابات حال رفض مشروع قانون البريكست

الثلاثاء 22-10-2019 03:45 م
ترجمة: منار طارق

سلوفينيا تشيد بوحدة الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا وسط أزمة البريكست

الثلاثاء 22-10-2019 12:25 م
ترجمة: منار طارق

الاتحاد الأوروبي يحسم قراره بشأن تمديد البريكست "في الأيام المقبلة"

الثلاثاء 22-10-2019 10:22 ص
ترجمة: منار طارق

الاتحاد الأوروبي يظهر مرونة بشأن التصديق على البريكست

الإثنين 21-10-2019 04:49 م
ترجمة: منار طارق

فرنسا: يمكن تأجيل البريكست في هذه الحالة

الإثنين 21-10-2019 11:11 ص
ترجمة: منار طارق

جونسون يسعي لحشد دعم التصويت علي البريكست

الإثنين 21-10-2019 10:58 ص
ترجمة: منار طارق

وزير بريطاني: تزايد الاستعدادات للبريكست بدون صفقة

الأحد 20-10-2019 03:54 م
ترجمة: منار طارق

رئيس وزراء فنلندا يؤيد تمديد اتفاق البريكست

الأحد 20-10-2019 03:45 م
ترجمة: منار طارق

حزب العمال البريطاني يدعم التصويت الثاني علي البريكست

الأحد 20-10-2019 03:27 م
ترجمة: منار طارق

وزير ألماني يحث جونسون على حل أزمة البريكست

الأحد 20-10-2019 03:20 م
ترجمة: منار طارق

جونسون يواجه تحديا قانونيا لخطة البريكست

الأحد 20-10-2019 11:31 ص
ترجمة: منار طارق

جونسون يطلب تأجيل البريكست

الأحد 20-10-2019 10:31 ص
ترجمة: منار طارق

الإليزيه: تمديد تأجيل البريكست ليس في مصلحة أحد

الأحد 20-10-2019 07:42 ص
ترجمة: منار طارق
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