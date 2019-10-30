من المرجح أن يتبادل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعيم المعارضة جيريمي كوربين انتقادات لاذعة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإنفاق ...
ذكرت بي بي سي اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تسمها من مكتب جونسون أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ستوافق على تعديل قدمته أحزاب المعارضة ...
قال حزب العمال، المعارض الرئيسي في بريطانيا، إنه لم يقرر ما إذا كان سيدعم دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة. وأشار زعيم حزب ...
يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يضغط من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد أن أوقف البرلمان خطة المسار السريع للموافقة على صفقة البريكست ...
أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه إذا رفض المشرعون جدوله الزمني لمدة 3 أيام لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فسوف يسحبه ...
قال وزير خارجية سلوفينيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة الاتحاد الأوروبي حيث وقفت إلى جانب دولة عضو صغيرة، أيرلندا، لكنه فشل في ...
صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن قادة الاتحاد الأوروبي "سيقررون في الأيام المقبلة" ما إذا كانوا سيمنحون بريطانيا تمديدًا آخر للموعد النهائي ...
قال خبير البريكست في البرلمان الأوروبي، إن الهيئة التشريعية قد تجتمع في جلسة عامة غير عادية الأسبوع المقبل، إذا كان هذا هو المطلوب لدفع صفقة الخروج ...
لم تستبعد المسؤولة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، منح تأجيل جديد للانسحاب البريطاني من الكتلة شريطة أن توضح المملكة المتحدة أسباب رغبتها في تأخير خروج ...
من المتوقع أن يسعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتصويت على اتفاق الانفصال الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد البرلمان لأسبوع من حرب ...
قال الوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه "جاري تحفيز" خطط الطوارئ للتغلب على الاضطرابات المتوقعة إذا تعطلت ...
أوضح رئيس وزراء فنلندا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، "من المنطقي إتاحة مزيد من الوقت" للندن للتعامل مع اتفاق البريكست عن طريق ...
أكد المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض في الاتحاد الأوروبي على دعم حزبه للاستفتاء الثاني على صفقة الانفصال البريطانية مع الاتحاد الأوروبي. قال ...
دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البحث عن حل شامل للأزمات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول ...
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا قانونيا من المعارضين بشأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعث جونسون برسالة غير موقعة إلى ...
يمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدما في محاولة للفوز بدعم البرلمان لصفقته الجديدة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ينظر ...
قال قصر إليزيه الرئاسي في فرنسا إنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من خلال تمديد قرار بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الإليزيه أن "تمديد ...
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