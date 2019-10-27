تعهد حلفاء بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية بالاستمرار في رفض صفقة الانفصال التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني للاتحاد الأوروبي حتى تحصل حكومته على ...
اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي، على مبدأ الموافقة على طلب بريطانيا بتمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن ...
أعلن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، أنه سيعرقل خطط إجراء انتخابات مبكرة ما لم يلغي رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي ...
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، إنها ستطلب من لندن تعيين وإرسال مفوض إلى بروكسل إذا مُنحت بريطانيا تمديد للبريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر. وصرحت ...
قال ريتشارد برانسون مؤسس فيرجن جروب إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو " أسوأ شيء " حدث لبريطانيا وأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. في حديثه ...
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