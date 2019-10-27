اتفاق أوروبي بالموافقة على ضرورة تمديد البريكست

الجمعة 25-10-2019 12:52 م

ترجمة: منار طارق

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي، على مبدأ الموافقة على طلب بريطانيا بتمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن ...