مايكل جوف: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

الأحد 20-10-2019 12:45 م

مـحــمد حســــــــــين

أعلن وزير الحكومة البريطانية، مايكل جوف، اليوم الأحد، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث بحلول 31 أكتوبر. على الرغم من إجبار المشرعين، رئيس ...