احتج الآلاف من
المزارعين في جميع أنحاء ألمانيا على متطلبات حماية البيئة والمناخ الأكثر صرامة التي
خططت لها الحكومة والتي يقولون إنها تهدد سبل ...
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، حالة مطرية مبشرة بحلول نهاية هذا الأسبوع وغرة الأسبوع القادم ...
تنطلق فعاليات مهرجان الجوف الشبابي "شباب توك"، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة سكاكا، بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالشلهوب، وذلك برعاية أمير منطقة ...
في كل عنوان حكاية تروي قصة عيونها الساخنة التي تغطي جفونها رمال الصحراء الغربية، جعلت القارئ في حيرة من أمره في عنوان التقرير الذي يختلف عن التقارير ...
أحرز الجيش اليمني، اليوم الإثنين، تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في جبهة رازح غربي محافظة صعدة شمالي البلاد. وحرَّر الجيش اليمني مناطق "بيت حشران، ...
قام خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الإثنين، بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس باسترداد أملاك الدولة ومنع التعدي ...
افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية للأسبوع الثقافي الإيطالي الثامن عشر، بعنوان "الإيطالية علي خشبة ...
وردت أنباء من مدينة جللقسي بإقليم هيران
عن تنفيذ القوات الحكومية كميناً عسكرياً في الطريق الرابط بين جللقسي وبولبرتي وأسفر
الكمين عن مقتل 20 من ...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا توقعت فيه أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت القادم. وقالت الهيئة ...
أعلن وزير الحكومة البريطانية، مايكل جوف، اليوم الأحد، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث بحلول 31 أكتوبر. على الرغم من إجبار المشرعين، رئيس ...
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