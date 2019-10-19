"جهاز سفنكس" يحذر المواطنين من التعرض للنصب من شركات وأفراد يبيعون أراضٍ بالمدينة

الخميس 17-10-2019 11:50 ص

أحمد الشيخ

حذر المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعرض للنصب والانصياع وراء أية إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة ...