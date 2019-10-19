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المزيد حول جهاز سفنكس

"الشواربي" يُحذر المواطنين المقبلين على شراء أراضي بـ"سفنكس" من هذا الأمر

السبت 19-10-2019 09:34 م
هدى عبدالرازق

مدينة سفنكس تحذر من الاعلان الوهمية حول بيع الأراضي

الخميس 17-10-2019 10:08 م
الفجر الاقتصادي

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 17-10-2019

الخميس 17-10-2019 06:00 م
الفجر الاقتصادي

"جهاز سفنكس" يحذر المواطنين من التعرض للنصب من شركات وأفراد يبيعون أراضٍ بالمدينة

الخميس 17-10-2019 11:50 ص
أحمد الشيخ
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