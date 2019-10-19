قال الإعلامي إبراهيم الشواربي، إن المهندس خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة إحدى المدن الجديدة التي تقوم بها الدولة بإنشائها ضمن الـ 14 مدينة ...
أصدر جهاز مدينة سفنكس الجديدة تحذير من التعرض للنصب من الاعلانات الوهمية من أى شركة أو فرد أو جمعية داخل حدود المدينة. حذر المهندس خالد سرور، رئيس ...
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم ...
حذر المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعرض للنصب والانصياع وراء أية إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة ...
نعم
55.5186%
لا
27.5643%
لا أهتم
16.9171%