نشرت شمس الأغنية العربية نجوى كرم، رسالة من القلب لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر". وعلقت نجوى كرم قائلة: "رغم وجع ...
كشفت إدارة "بانوراما الفيلم الأوروبي" عن أقسام الدورة الثانية عشر من "البانوراما" التي ستنطلق فى 6 نوفمبر القادم وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه ، ويعرض ...
غردت الفنانة كارمن سليمان، في تويتة لها عبر موقع التدوين المصغر " تويتر " وتحدثت خلالها لجمهورها. قائلة: "غايبة عنكم بقالي شوية عشان كنت بحضرلكوا ...
نشرت والدة
الفنانة ياسمين صبري، صور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات
الشهير "إنستجرام" وذلك لحصولها
على 3 ميداليات ذهبية، ...
وضع الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، صوته على أغنية والده "قوتنا بوحدتنا" بشكل جيد نال استحسان الجميع، وذلك بمناسبة الأحداث السياسية التي ...
كشف المخرج محمود كامل، عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "زودياك" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي. وقال محمود، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، ...
نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة عبر موقع بتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "الشامي" وهي ترتدي تي شيرت ابيض اللون، وبنطلون ...
قامت الفنانة ياسيمن صبري، بنشر صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرات في الصور بزاوية تصوير ...
قامت الفنانة ياسيمن صبري، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت فيها بملابس سوداء اللون، ...
تصدرت منذ ساعات الفنانة مي عمر، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد ظهورها مع زوجها المخرج محمد سامي، بعد مشاركته لفيديو لهما على موقع تبادل الصور ...
قامت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعرض فيديو لها على توتير من المظاهرات المحتاجة لبنان ضمن الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد والغلاء، ظهر في الفيديو ضمن ...
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام". حيث ظهرت ممسكة علم لبنان ومشاركة في الاحتجاجات وعلقت على ...
شارك المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو جديد يقدم من خلاله مفاجأة لجمهور موسم الرياض. ...
شاركت الفنانه حنان مطاوع، جمهورها بمجموعة صور لها وهي في فترة حملها في الشهر التاسع وصوره من بعد ثاني يوم الولادة وصوره لها بعد الولادة بشهر ...
نشرت الفنانه ياسمين عبدالعزيز، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى"انستجرام"، وكالعادة تفاعل معاها الجمهور ...
وجهت النجمة السورية أصالة، رسالة إلي جمهورها بأن يكون كل شخص راضي بما قسمه الله له، موضحًا بأنها عاشت لحظات صعبه في حياتها خصوصا بعد وفاة والدها وهي ...
ابهرت هيدى كرم، جمهورها بطلة متناسقة للغاية، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،و نشرت لها صورة بفستان اخضر بسيط اكمل أناقته ...
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام" وهي مبتسمة وترتدي فستان إسود كت اللون، مع ...
عبرت الفنانة التونسية لطيفة، عن حبها الشديد لجمهورها، وظهر هذا من خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام". ...
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