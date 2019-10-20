بطل منتخب قطر: اتهموني بمحاولة الانقلاب.. وتعرضت للتعذيب (فيديو)

الخميس 17-10-2019 06:11 ص

نعيم يوسف

قال الكابتن جمال ناصر، لاعب في منتخب قطر لألعاب القوى، إنه في الأصل سوداني الجنسية، وتم تجنيسه من قبل قطر لكي يمثلها في البطولات، لافتا إلى أن مشكلته ...