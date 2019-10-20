يعيش خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسل "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدًا الاثنين علي قنوات "سي بي سي". وقال "سليم"، "اعتبر ...
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، برئاسة المهندس أيمن عزت، رئيس المدينة، وبجضور المهندسة نجاح حافظ، القائم بأعمال مدير الادارة الهندسية بمجلس ...
تنظم مؤسسة الإعلام البديل يوم الأربعاء المقبل، ندوة نقاشية بعنوان "أكتوبر في عيون إسرائيلية" للحديث عن الحرب من منظور العدو الصهيوني بوثائق تظهر ...
قال الفنان رشوان توفيق، إنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا، كاشفا أن زوجته أصرت على انتخاب الرئيس السيسي رغم مرضها، منوها بأنها لم تجلس على كرسي ...
بدأت الفنانة هاجر الشرنوبي، فى الترويج لمسلسلها الجديد "بلا دليل"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشرت صورة من ...
بعثت الفنانة درة رسالة إلى المواطنين اللبنانين وذلك بعد التظاهرات التى تشهدها الشوارع عقب اخماد الحرائق التى ضربت ارجاء فى لبنان منذ أيام قليلة، ...
قال الكابتن جمال ناصر، لاعب في منتخب قطر لألعاب القوى، إنه في الأصل سوداني الجنسية، وتم تجنيسه من قبل قطر لكي يمثلها في البطولات، لافتا إلى أن مشكلته ...
قال جمال ناصر، لاعب المنتخب القطري لألعاب القوى، وضحية الاتجار بالبشر، إنه تواجد في المعتقل بالدوحة لعدة سنوات دون أي وجع حق، ودون أن يعرف سبب ...
أعلن الفنان أحمد كرارة، عن بدء تصوير مسلسل
"خيبة أمل" فى لبنان، مضيفًا أن المسلسل يحكي عن قصة ثلاث ضباط "مصري،
سوري، لبناني" والهدف من المسلسل هو ...
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