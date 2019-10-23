الرئاسة العراقية: القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة

الأربعاء 23-10-2019 06:40 م

وكالات

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن رئاسة الحكومة العراقية، قالت: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على احترام ...