أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن رئاسة الحكومة العراقية، قالت: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على احترام ...
صرح وزير الدفاع العراقي بعد لقائه بمسؤول أمريكي، بإن القوات الأمريكية القادمة من سوريا ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع. وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك ...
وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور. تأتي ...
أعلن الجيش العراقي
اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي تغادر سوريا وتتجه إلى العراق المجاورة ليس
لديها تصريح بالبقاء في البلاد مع استمرار ...
أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، أن القوات الاميركية التي غادرت سوريا متجهة الى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد. يبدو أن البيان ...
اتهم الادعاء امرأة ألمانية بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتعريض الأطفال للخطر لقيامها بنقل أطفالها الثلاثة الصغار إلى سوريا والانضمام إلى جماعة ...
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الاثنين إن الأفغان يجب ألا يعتبروا الانسحاب المفاجئ والشامل للقوات الأمريكية من سوريا كمقدمة لما ينتظر ...
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