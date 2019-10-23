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الرئاسة العراقية: القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة

الأربعاء 23-10-2019 06:40 م
وكالات

القوات الأمريكية ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع

الأربعاء 23-10-2019 12:02 م
ترجمة: منار طارق

وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية

الأربعاء 23-10-2019 09:16 ص
ترجمة: منار طارق

الجيش العراقي يرفض بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 04:01 م
ترجمة - نها محمد

العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد

الثلاثاء 22-10-2019 12:32 م
ترجمة: منار طارق

اعتقال امرأة ألمانية لصلتها بتنظيم داعش

الإثنين 21-10-2019 05:16 م
ترجمة: منار طارق

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لن تنسحب من أفغانستان مثلما حدث في العراق

الإثنين 21-10-2019 04:35 م
ترجمة- دينا قدري
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