سامح عيد: تركيا احتلت أكثر من مساحة قطر في شمال سوريا (فيديو)

السبت 19-10-2019 08:46 م

كساب أحمد

قال سامح عيد، الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية التي تؤيد العملية العسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، عليها أن تتذكر أن ...