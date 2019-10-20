قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الإشتراكي الديموقراطي، إنه سافر إلى ألمانيا في عام 2011، وكان يمتلكه حالة من فقدان ...
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، مشددًا على ضرورة التأكد من ...
قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن مشكلة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنهم يؤسسون دينا جديدًا خاصا بهم، ويتصورون أنهم بدء الإسلام رغم أن ...
قال سامح عيد، الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية التي تؤيد العملية العسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، عليها أن تتذكر أن ...
قال أحمد عطا، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ليست إرهابية ولكنها فاقت أي وصف يمكن أن يصف ما يقوم بهذه التنظيم من جرائم ...
قال سامح عيد، الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس كذب مُشرعن من منطلق ديني، ويبرهنون هذا الكذب ببعض الآيات ...
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى ...
سقط المهندس مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،
في حلقات الفشل المتتالي، بداية من الفشل في أن يكون كومبارس في السينما بالرغم ...
حجزت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية. والتى طالب فيها ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات ...
قال فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك مشاهدات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، استخدم أسلحة محرمة دوليا في غزوه لشمال ...
خلال اليومين الماضيين، روجت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية،
لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى
مدارس ...
لم تكف جماعة الإخوان الإرهابية، عن التحريض ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها، في محاولة بائسة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، حيث كشفت أسرار ...
قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، إن عدد ضحايا الاعتداء التركي على شمال سوريا يقدر بـ611 أغلبهم من المدنيين، وعدد النازحين ...
علق الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على ما تردد حول انتشار الإلتهاب السحائي في مصر، قائلًا: "ما يتردد شائعات، ليس لها أي أساس ...
دائمًا ما تبارك جماعة الإخوان الإرهابية، أي أعمال تخريبية
في الدول العربية، في محاولة لإعادة بسط نفوذها والوصول للحكم، لكن هيهات هيهات أن
يحدث ...
يستمر مسلسل شائعات الإخوان بهدف هدم الدولة عن طريق بث الشائعات
وخلق حرب نفسية بهدف تفكيك الدولة المصرية عن طريق الشائعات والأكاذيب، قد حذر ...
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