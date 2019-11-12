شنت القائمة العربية المشتركة، هجوما حادا على زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، الذي تتحالف معه على خلفية مواقفه من التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع ...
يبدو أن حل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة،فى طريقها للحل بعد ان رحب "بينى جانتس" زعيم حزب "ازرق ابيض"، بالشروط التى وضعها زعيم حزب اسرائيل ...
علق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي،
بيني غانتس، على عملية اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وأعلن بيني غانتس، ...
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يكلف رئيس كتلة "أزرق أبيض" يني جانتس بتشكيل ...
أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل بنيامين نتنياهو بالمهمة. وتخلى ...
نعم
55.4961%
لا
27.584%
لا أهتم
16.9199%