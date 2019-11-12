القائمة العربية المشتركة تشن هجوما على "جانتس"

الثلاثاء 12-11-2019 10:40 م

وكالات

شنت القائمة العربية المشتركة، هجوما حادا على زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، الذي تتحالف معه على خلفية مواقفه من التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع ...