أكد سليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية ، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على أن أموال المودعين اللبنانيين آمنة في البنوك وليس هناك داع للذعر. ...
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو جديد من مظاهرات لبنان، مُعلقة أن ...
غردت الفنانة كارمن سليمان، في تويتة لها عبر موقع التدوين المصغر " تويتر " وتحدثت خلالها لجمهورها. قائلة: "غايبة عنكم بقالي شوية عشان كنت بحضرلكوا ...
غردت الفنانة البنانية إليسا، في تويتة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر " تويتر". وقالة إليسا: "يا عيب الشوم عالوزارة يا اللي عم يهربوا ...
لليوم الثالث على التوالي تتواصل حدة التظاهرات في كل ربوع لبنان، احتجاجًا على تعسف الحكومة في فرض الضرائب والفساد وإهدار المال. ونشبت أعمال عنف ...
قامت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعرض فيديو لها على توتير من المظاهرات المحتاجة لبنان ضمن الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد والغلاء، ظهر في الفيديو ضمن ...
تشهد العاصمة اللبنانية"بيروت" احتجاجات حاشدة إلى جانب عدد من المدن اللبنانية، مطالبة بـ"إسقاط النظام" ومنادية بهتافات "ثورة". وقد أعربت الفنانة ...
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