رئيس جمعية المصارف اللبنانية: أموال المودعين في أمان ولا داعي للذعر

السبت 09-11-2019 07:01 م

ترجمة - منة الشريف

أكد سليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية ، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على أن أموال المودعين اللبنانيين آمنة في البنوك وليس هناك داع للذعر. ...