شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز ...
كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة البالون دور "الكرة الذهبية" لأغضل لاعب في العالم. قائمة المرشحين ...
يستهدف نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد مع كارليس ألينا لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية في ...
يسعي نادي ريال مدريد الإسباني، في جلب نجم توتنهام الإجليزي، الدنماركي كرستيان إيريكسن، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفرق الملكي. ويعد اللاعب ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات توتنهام، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وريال ...
علق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، علي تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 21 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي مانشستر يونايتد أمس الأحد 20 أكتوبر بالتعادل الإيجابي بهدف للكل فريق ضمن منافسات ...
تقدمت شركة عين الصقر أو hawk eye المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اعتذار بسبب حالة ...
شدد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام على ضوروة الجاهزية لإبرام التعاقدات في شهر يناير المقبل كما أعرب عن سعادته بفريقه الحالي. ...
إنطلق أمس السبت مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، بإقامة 8 مباريات انتهت منهم 5 مباريات بفوز أحد الفرق وثلاث مباريات انتهت بالتعادل، ...
أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل. ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق ...
حقق نادي مانشستر سيتي انتصارا مهما على فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري ...
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