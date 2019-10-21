مدير آثار الكرنك: توابيت العساسيف كشف جديد.. وهذه هي الأدلة

الجمعة 18-10-2019 11:37 م

حسام زيدان

واجهت وزارة الآثار، عددا من الانتقادات حول الكشف الأخير في جبانة العساسيف، والذي اشتهر إعلاميًا بخبيئة العساسيف، والذي كشف عن 26 تابوتًا مصريًا ...