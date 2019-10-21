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الإثنين 21-10-2019 11:50 ص
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السبت 19-10-2019 09:28 م
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تعرف على مكان عرض توابيت خبيئة العساسيف بعد الكشف عنها

السبت 19-10-2019 11:37 ص
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شاهد.. لحظة فتح أول تابوت من خبيئة العساسيف عمره 3000 سنة

السبت 19-10-2019 11:10 ص
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السبت 19-10-2019 10:00 ص
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وصول وزير الآثار وحواس لمقر مؤتمر الإعلان عن خبيئة العساسيف

السبت 19-10-2019 09:45 ص
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مدير آثار الكرنك: توابيت العساسيف كشف جديد.. وهذه هي الأدلة

الجمعة 18-10-2019 11:37 م
حسام زيدان
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