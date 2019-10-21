خبيئة العساسيف، وهي الكشف الأضخم الذي حققته بعثة المجلس الأعلى للآثار في منطقة جبانة العساسيف، وهي جبانة ضخمة تقع بمنطقة القرنة بالبر الغربي لمدينة ...
أعلن الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف أثري جديد بالقرب من منطقة الأهرامات، واصفًا الاكتشاف الأثري بأنه الأهم. وقال ...
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن مصير التوابيت التي تم العثور عليها في خبيئة جبانة العساسيف بالأقصر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ...
وجه الدكتور خالد العناني وزير الأثار بفتح أول تابوت من توابيت خبيئة العساسيف أمام كاميرات الإعلام، حيث قام المرممين برفع غطاء التابوت لأول مرة منذ ...
قال الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن توابيت خبيئة العساسيف وصلت إلى 30 تابوتًا منهما تابوتين لأطفال، وأشار إلى أنها تنتمي ...
وصل قبل قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وعدد كبير من الإعلاميين ومشاهير الدولة المصرية إلى مقر ...
واجهت وزارة الآثار، عددا من الانتقادات حول الكشف الأخير في جبانة العساسيف، والذي اشتهر إعلاميًا بخبيئة العساسيف، والذي كشف عن 26 تابوتًا مصريًا ...
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