شهد الأسبوع المنصرم، عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، أبرزها استخدام القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع على أبواب المنطقة الخضراء ...
في خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس في تونس، أدى قيس سعيد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس جديدًا للبلاد، في مقر البرلمان بالعاصمة، بعد فوز كاسح ...
أدى الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، اليمين
الدستورية أمام مجلس النواب، ليصبح بذلك رئيسًا رسميًا للبلاد .
وقال قيس سعيد، خلال حفل ...
أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها،
اليوم الأربعاء، ببدء مراسم جلسة تنصيب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد في البرلمان . قيس سعيد يشكر ...
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