"أداء القسم على مصحف قالون وخطاب رسمي".. أبرز مشاهد تنصيب الرئيس التونسي الجديد

الأربعاء 23-10-2019 03:47 م

رشا المنسي

في خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس في تونس، أدى قيس سعيد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس جديدًا للبلاد، في مقر البرلمان بالعاصمة، بعد فوز كاسح ...