"الأرصاد الجوية" تحذر من سقوط أمطار غزيرة في الأقصر

الثلاثاء 22-10-2019 07:55 م

طاهر الحساني

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار في محافظة الأقصر، خلال الثلاث أيام المقبلة، فيما رفعت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة من درجة ...