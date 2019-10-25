هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير من حالة الطقس اليوم الجمعة الجمعة 25 أكتوبر 2019 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق ...
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار في محافظة الأقصر، خلال الثلاث أيام المقبلة، فيما رفعت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة من درجة ...
"برق ورعد".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
الأرصاد الجوية تُصدر تحذيرا جديدا: سقوط أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المحافظات وطقس اليوم سيء
الطقس اليوم.. نصائح عاجلة من الأرصاد لهذه الفئات
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