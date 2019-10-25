حالة الطقس فى الاسكندرية تثير القلق الخوف لدي المواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار رعدية غزيرة باستمرار، وستستمر حالة الطقس فى ...
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية سيتم تعطيل الدراسة بها غدا نتيجة سوء ...
أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا السبت، لطلاب المعاهد الأزهرية، ذات الفترتين، التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر ...
قال "السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الدكتورة منال "عوض محافظ" دمياط، قررت تعطيل الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية. ...
شهدت محافظة دمياط، مساء أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول موجة من الامطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية ...
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، علي أنه لا صحة للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة والعمل بالجامعة ...
نفي السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعطيل الدراسة غدًا الخميس، في كافة المدارس مؤكدًا أن الدراسة منتظمة، وسير العملية منتظمة. أصدر ...
أعلن خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن استئناف الدراسة غدا الخميس، بجميع مدارس محافظة الجيزة، وسيكون يوم دراسي كامل، نافيا ما تردد ...
تعطيل المدارس غدا ، كشف مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن قرار تعطيل المدارس غدا الخميس الموافق 24/10/2019، بمحافظات القاهرة ...
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