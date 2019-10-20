قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تقوم بدعم تذاكر قطارات السكك الحديد والمترو، بحيث تساهم الدولة بما يقارب الـ5 أضعاف قيمة تذكرة قطار ...
أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم حالياً استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، حيث سيتم تشغيل محطتي ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ اسيسي يتفقد الكلية الحربية ويشهد ...
أعلنت وزارة النقل اليوم السبت، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، سوف يشهد غدا الأحد تشغيل محطة هيليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق للركاب في ...
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