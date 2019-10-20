"السيسي يتفقد الكلية الحربية ويشهد اختبارات القبول لطلاب الكليات العسكرية" الأبرز.. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

الأحد 20-10-2019 10:30 ص

سارة وحيد

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ اسيسي يتفقد الكلية الحربية ويشهد ...