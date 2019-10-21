"الأرصاد" تعلن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الثلاثاء

الأحد 20-10-2019 06:58 م

الفجر السعودي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا توقعت فيه أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت القادم. وقالت الهيئة ...