واصلت ورش العمل التدريبية المكثفة المنعقدة عل هامش المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 فعالياتها لليوم الثانى على ...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا توقعت فيه أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت القادم. وقالت الهيئة ...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي مكة المكرمة وجازان. وأفاد التنبيه بأن حالة الطقس ستكون عبارة عن أمطار رعدية ...
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف ...
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تشريعا يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سوريا. ويستهدف مشروع القرار الذي ...
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