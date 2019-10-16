قال مسؤول في البنتاجون: "أن واشنطن تريد الحفاظ على دعمها للقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد في قتالها ضد مقاتلي داعش رغم انسحاب القوات ...
دعت تركيا المقاتلين الأكراد إلى مغادرة المنطقة الحدودية المحددة في سوريا "الليلة" من أجل إنهاء الهجوم التركي. وفي وقت سابق، اوضح الرئيس التركي رجب ...
تدعو فرنسا الأوروبيين وغيرهم من أعضاء التحالف الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلى إعادة تجميع صفوفهم بينما تتخلى الولايات المتحدة عن ...
بررت تركيا غزوها المستمر لشمال شرق سوريا إلى الأمم المتحدة بقولها إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لرسالة تم ...
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