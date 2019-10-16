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الولايات المتحدة: نريد مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في قتال داعش

الأربعاء 16-10-2019 01:51 م
ترجمة - منة الشريف

تركيا تدعو الأكراد لمغادرة المنطقة الحدودية في سوريا

الأربعاء 16-10-2019 12:25 م
ترجمة: منار طارق

فرنسا تتطلع إلى روسيا لمساعدتها في هزيمة داعش في سوريا

الأربعاء 16-10-2019 12:01 م
ترجمة: منار طارق

تركيا تبرر غزوها لشمال شرق سوريا

الثلاثاء 15-10-2019 08:31 ص
ترجمة: منار طارق
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