الولايات المتحدة: نريد مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في قتال داعش

الأربعاء 16-10-2019 01:51 م

ترجمة - منة الشريف

قال مسؤول في البنتاجون: "أن واشنطن تريد الحفاظ على دعمها للقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد في قتالها ضد مقاتلي داعش رغم انسحاب القوات ...