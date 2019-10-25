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المزيد حول ترتيب الدوري الممتاز

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة التاسعة

الجمعة 25-10-2019 01:36 م
حسام مجدي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة العاشرة

الجمعة 25-10-2019 01:19 م
حسام مجدي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 11:27 ص
حسن شحاتة

مفاجآت في التشكيل المتوقع ليستر سيتي ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

الجمعة 25-10-2019 10:56 ص
حسام مجدي

ساوثهامتون ضد ليستر.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم

الجمعة 25-10-2019 08:28 ص
علي ماهر حلمى

زيدان يطالب إدارة ريال مدريد بحل مشكلة الفريق

الجمعة 25-10-2019 04:00 ص
ريهام عبد المحسن

نبأ سار.. نجم برشلونة يستعد للعودة إلى الفريق في المباراة القادمة

الجمعة 25-10-2019 02:59 ص
حسام مجدي

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يرصد التعاقد مع كبير هدافي أوروبا

الجمعة 25-10-2019 01:11 ص
حسام مجدي

صلاح وماني يضعان ليفربول في أزمة جديدة

الخميس 24-10-2019 11:31 م
حسام مجدي

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

الخميس 24-10-2019 10:56 م
حسام مجدي

أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

الخميس 24-10-2019 10:43 م
ريهام عبد المحسن

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:04 م
حسن شحاتة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:00 م
حسام مجدي

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

الخميس 24-10-2019 09:49 م
حسام مجدي

نجم برشلونة السابق: مبابي سيكون خليفة ميسي في برشلونة

الخميس 24-10-2019 09:23 م
حسام مجدي

مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتنافسان على ضم نجم بايرن ميونخ

الخميس 24-10-2019 05:50 م
حسام مجدي

أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 24 أكتوبر: مواصلة تحطيم الأرقام وعودة الحياة مع ماني وصدمة ليست في الحسبان

الخميس 24-10-2019 05:45 م
محمد الصو

تغييرات في تشكيل أرسنال ضد فيتوريا جيماريش

الخميس 24-10-2019 07:02 ص
على شحاتة

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

الخميس 24-10-2019 02:37 ص
علي ماهر حلمي

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

الخميس 24-10-2019 12:51 ص
حسام مجدي

ميتشو يطالب إدارة الزمالك بصفقة جديدة

الخميس 24-10-2019 12:47 ص
حسام مجدي

نشرة أخبار ريال مدريد اليوم: ضحية جديدة في الريال وإنقاذ رقبة زيدان وتحديد بديل كورتوا شبح مورينيو يظهر من جديد

الأربعاء 23-10-2019 10:35 م

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 23-10-2019 06:13 م
الفجر الرياضي

مباريات الدوري الإنجليزي

الأربعاء 23-10-2019 06:07 م
أحمد عصام

عاجل - محمد محمود يتوجه للمستشفى للاطمئنان على ركبته

الأربعاء 23-10-2019 05:52 م
علي نبوي

عاجل.. رابطة الليجا ترفض رسميا الموعد الجديد للكلاسيكو

الأربعاء 23-10-2019 01:20 م

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على نجم سموحة

الأربعاء 23-10-2019 02:53 ص
حسام مجدي

أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد

الثلاثاء 22-10-2019 11:19 م
ريهام عبد المحسن

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

الثلاثاء 22-10-2019 07:07 م
حسام مجدي

أوناي إيمري: لم نستحق الخسارة أمام شيفلد يونايتد

الثلاثاء 22-10-2019 02:34 ص
السيد علي
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