ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 11:27 ص

حسن شحاتة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف نظيف، في ...