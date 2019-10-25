جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة التاسعة
ينتظر عشاق كرة القدم في العالم اليوم الجمعة 25 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. موعد مباريات الدوري ...
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة العاشرة
ينتظر عشاق كرة القدم في العالم اليوم الجمعة 24 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. موعد مباريات الدوري ...
ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف نظيف، في ...
مفاجآت في التشكيل المتوقع ليستر سيتي ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي
يستعد نادي ساوثامبتون الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الجمعة 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ...
ساوثهامتون ضد ليستر.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم
يستضيف نادي ساوثهامتون اليوم الجمعة نظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ". ...
زيدان يطالب إدارة ريال مدريد بحل مشكلة الفريق
قام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني بمطالبة مجلس الإدارة بحل المشكلة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي. زيدان يطلب ...
نبأ سار.. نجم برشلونة يستعد للعودة إلى الفريق في المباراة القادمة
تلقى نادي برشلونة وجماهير النادي نبأ سار بعودة نجم الفريق الشاب مرة أخرى للمشاركة مع الفريق في المباريات الفترة القادمة. فاتي يعود للمشاركة مع ...
الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يرصد التعاقد مع كبير هدافي أوروبا
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في رصد التعاقد مع كبير هدافي قارة أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتكون واحده من مفاجأت النادي الملكي. ...
صلاح وماني يضعان ليفربول في أزمة جديدة
قام المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي نادي ليفربول الإنجليزي بوضع ناديهم في ورطة جديدة ولسبب جديدة. فيفا تورط ليفربول بسبب الثلاثي ...
عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات
استطاع نادي الزمالك أن يعبر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز اليوم الخميس 24 أكتوبر على نظيره نادي جينراسون فوت السنغالي. ...
أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 24 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات ...
نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا
نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات ...
مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
استطاع نادي الزمالك أن يعبر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز اليوم الخميس 24 أكتوبر على نظيره نادي جينراسون فوت السنغالي. ...
تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أنهى الاتفاق مع أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ريال مدريد ينهي ...
نجم برشلونة السابق: مبابي سيكون خليفة ميسي في برشلونة
قام ريفالدو إسطورة منتخب البرازيل السابق بتوجيه رسالة هامة إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ريفالدو يطالب مبابي ...
مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتنافسان على ضم نجم بايرن ميونخ
اشتعل صراع جديد مؤخرا بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميلان الإيطالي لضم نجم نادي بايرن ميونخ الألماني. مانشستر يونايتد يستهدف ضم ...
أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 24 أكتوبر: مواصلة تحطيم الأرقام وعودة الحياة مع ماني وصدمة ليست في الحسبان
يقدم لكم "الفجر الرياضي" أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ...
تغييرات في تشكيل أرسنال ضد فيتوريا جيماريش
يستقبل أرسنال الإنجليزي نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي في ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة اليوروبا ليج. موعد ...
محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول
واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي حيث استطاع أن يسجل هدفين في فوز ...
الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد
دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة واللاعب يرد على ...
ميتشو يطالب إدارة الزمالك بصفقة جديدة
قام الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك بمطالبة إدارة النادي بالتعاقد مع صفقة جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ميتشو يطالب بتدعيم مركز وسط ...
نشرة أخبار ريال مدريد اليوم: ضحية جديدة في الريال وإنقاذ رقبة زيدان وتحديد بديل كورتوا شبح مورينيو يظهر من جديد
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 23 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض رابطة الدوري الإسباني موعد كلاسيكو الأرض ...
جدول مباريات الدوري المصري الممتاز
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز حتى انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام ...
مباريات الدوري الإنجليزي
يترقب عشاق كرة القدم في العالم بداية الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبدأ تلك الجولة يوم الجمعة القادمة 25 اكتوبر بمباراة ليستر ...
عاجل - محمد محمود يتوجه للمستشفى للاطمئنان على ركبته
توجه محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المستشفى بمفرده للاطمئنان على ركبته عقب مغادرة المران الجماعي المقام حاليا على ملعب ...
عاجل.. رابطة الليجا ترفض رسميا الموعد الجديد للكلاسيكو
أبدت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا" رسميا إعتراضها على الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد. وأعلنت لجنة ...
منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على نجم سموحة
بدأت المنافسة الشرسة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك على ضم أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية القادمة. منافسة شرسة على مهاجم سموحة ودخل نادي ...
أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نجاة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد
يفترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من إجراء صفقة تبادلية ضخمة ومفاجأة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق. مانشستر سيتي يستهدف ضم ...
أوناي إيمري: لم نستحق الخسارة أمام شيفلد يونايتد
قال مدرب فريق آرسنال الإنجليزي أوناي إيمري أن فريقه، لا يستحق الهزيمة التي تعرضوا لها في مباراة الأمس أمام فريق شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري ...