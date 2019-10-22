عودة الجيش السوري إلى الشمال الشرقي للتصدي للغزو التركي

الثلاثاء 15-10-2019 07:58 ص

ترجمة: منار طارق

انتقلت القوات الحكومية السورية إلى البلدات والقرى في شمال شرق سوريا، أمس، بما في ذلك منطقة منبيج المضطربة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع تقدم القوات ...