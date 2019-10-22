وصفت أحد قادة القوات الكردية السورية التي هاجمتها تركيا أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من شمال سوريا "يشبه الإبادة الجماعية". كما ...
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا مرة أخرى إلى وقف هجومها العسكري في سوريا. وقالت ميركل في خطاب ألقته اليوم الخميس في البرلمان إن الهجوم ...
ذكر نائب الرئيس مايك بينس إن الرئيس دونالد ترامب سيرسله إلى الشرق الأوسط بينما تنسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مع غزو القوات التركية. وقال ...
انتقلت القوات الحكومية السورية إلى البلدات والقرى في شمال شرق سوريا، أمس، بما في ذلك منطقة منبيج المضطربة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع تقدم القوات ...
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