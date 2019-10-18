أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي مكة المكرمة وجازان. وأفاد التنبيه بأن حالة الطقس ستكون عبارة عن أمطار رعدية ...
أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، الأهمية التى توليها مصر لدفع أوجه التعاون بين الدول النامية فى مختلف المجالات بما ...
بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع عبداللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، دعم ...
شارك وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية سليمان بن عبدالله الحمدان، بافتتاح المؤتمر السنوي الـ19، التي تقيمه ...
نظم نادي الشيخ زايد الرياضي، احتفالية لتكريم أبطال نصر أكتوبر العظيم وأسر شهداء الجيش والشرطة في إطار الاحتفال بالذكري 46 لنصر أكتوبر، وذلك ...
شارك سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي التاسع عشر ...
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، ...
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وعددا من أخبار الشأن المحلي. وتحت عنوان "تذليل عقبات الاستثمار ...
التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، مع السيدة "أسماء محمد عبد الله" وزيرة خارجية السودان الشقيق، حيث تباحث الجانبان حول ...
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم ...
استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أبرز جهود الوزارة لإصلاح الشركات التابعة لها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عدة محاور أهمها إعادة ...
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد ...
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، ...
وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومى وأهم الحقائق والأرقام حول الجائزة
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة ...
نعم
55.5326%
لا
27.5474%
لا أهتم
16.92%