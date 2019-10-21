حذرت هئية الأرصاد الجوية من موجة طقس سيء تضرب محافظات مصر، بدًأ من مساء اليوم الإثنين الموافق 20/10/2019، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، مصحوبة بسقوط ...
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الاحتباس الحراري ظاهرة علمية حقيقية، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ثقب طبقة ...
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا سنشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية ...
تغيرات مفاجئة وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تُصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس الإثنين
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