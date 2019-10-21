بعد تحذير الأرصاد الجوية.. 6 إجراءات بسيطة وفعالة للوقاية من نزلات البرد

الإثنين 21-10-2019 02:19 م

حذرت هئية الأرصاد الجوية من موجة طقس سيء تضرب محافظات مصر، بدًأ من مساء اليوم الإثنين الموافق 20/10/2019، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، مصحوبة بسقوط ...