"المحمودية وأبوحمص" يغرقان في شبر مايه بالبحيرة (صور)

الجمعة 25-10-2019 03:45 م

إسلام أمين

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة ابتداء من الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة وحتى الآن، في غرق مدينتي المحمودية وابوحمص، وحاصرت ...