تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة ابتداء من الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة وحتى الآن، في غرق مدينتي المحمودية وابوحمص، وحاصرت ...
اجتاحت أحياء محافظة الإسكندرية، أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة، تزامنًا مع موجة طقس سيئ ضرب سواحلها، تعتبر الأعنف منذ أربع سنوات، يصاحبها هطول أمطار ...
"تحذيرات عاجلة، بيانات رسمية، قرارات مهمة، طوارئ في المحافظات"، كواليس ومفاجآت واستعدادات تشهدها محافظات جمهورية مصر العربية، استعدادا لمواجهة أي ...
الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. الأمطار مستمرة حتى الجمعة
تكثف الوحدات المحلية بمدن حوش عيسي وكوم حمادة وشبراخيت والدلنجات وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، من جهودها لكسح تراكمات مياه الأمطار بالشوارع لتيسير ...
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في غرق أفنية مدرستي زنقير والحديثة بمدينة حوش عيسي، وحاصرت مياه الأمطار المتراكمة ...
علي الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية تصل لحد السيول، ورغم إعلان المسئولين بمحافظة البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان ...
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار
أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الارصاد الجويه، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الجمعة ...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا، محذرة المواطنين من برودة الطقس والرياح التي قد تُصاحبها سقوط أمطار خلال اليوم الثلاثاء الموافق ...
نعم
55.4966%
لا
27.5819%
لا أهتم
16.9215%