كشفت لمياء كامل
مؤسس "قمة صوت مصر"، إن اختيارجامعة الدول العربية "للقمة"
شريكا في "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" المقرر عقده ...
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، الذي يعقد هذا الأسبوع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس ...
تستعد وزارة الموارد المائية والري، لإطلاق "أسبوع القاهرة الأول للمياه"، حيث تنطلق فعالياته من اليوم حتى 24 أكتوبر الجاري، برعاية عبد الفتاح السيسي، ...
نظمت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، حفل تخريج للدفعة الأولى من القيادات الوطنية الشابة الحاصلين على ...
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول ...
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