تنطلق أعماله اليوم.. تعرف على تفاصيل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

الأحد 20-10-2019 11:30 ص

مصطفى فرحات

تستعد وزارة الموارد المائية والري، لإطلاق "أسبوع القاهرة الأول للمياه"، حيث تنطلق فعالياته من اليوم حتى 24 أكتوبر الجاري، برعاية عبد الفتاح السيسي، ...