الأهلي يرد على تأجيل القمة والانسحاب من الدوري

الأربعاء 16-10-2019 02:23 م

محمد أيمن

قرر اتحاد الكرة المصري في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل لحساب ...