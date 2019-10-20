الجبلاية: أنقذنا الزمالك وتجنبنا الصدام مع الكاف بالمقاولون
كشف مصدر رفيع المستوي داخل اتحاد الكرة كواليس تمسك لجنة المسابقات بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون أمس فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري وذلك على ...
أخر أخبار الرياضة اليوم في مصر السبت الموافق 19 أكتوبر.. الزمالك يعبر المقاولون والأهلي يستعد للجونة
يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المحلية في مصر خلال اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر، وأهم وأبرز الأحداث علي الساحة الرياضية في الكرة ...
فيديو.. خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة حول أزمة تأجيل القمة
أكد الإعلامي خالد الغندور، أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لها أبعاد كثيرة ولكن الأساس فيها هو أن النادي المستضيف وهو المنوط بالموفقات الأمنية. ...
الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"ميتشو" ويحدد بديله
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على المدرب القادمة للفريق خلفاً للصربي ميتشو المدير الفني للفريق الحالي حال تعثره في المباريات القادمة. وحدد مجلس ...
جمهور الأهلي يتضامن مع مجلس الخطيب ويرفع شعار "مباراة القمة أولًا"
أعلن جمهور النادي الأهلي تضامنه الكامل مع البيان الصادر من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس، بخصوص رفض النادي خوض أي مباراة في بطولة ...
اتحاد الكرة يتبرأ من أزمة تأجيل القمة.. ويرمي الكرة في ملعب الأهلي والزمالك
أصبح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى في موقف صعب بعد رفض النادي الأهلي لعب مبارياته ببطولة الدوري المصري، إلا عندما يواجه نادي ...
عاجل.. قرار ناري من مرتضي منصور رداً على الأهلي
جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضه خوض مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. وقال ...
مرتضي منصور يحفز "ميتشو"
قام رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بتوجيه رسالة خاصة للمدير الفنى لنادي الزمالك الصربي ميتشو سريدوفيتش خلال تصريحات تليفزيونيه لبرنامج الزمالك اليوم ...
مرتضي منصور رافضاً مواجهة المقاولون: دا تهريج
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه القاطع لخوض مواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ...
مرتضي منصور : الزمالك لم يطالب بتأجيل القمة.. وهذا الدليل
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه تفاجئ بالقرار . وقد أعلن اتحاد الكرة ...
تحذير من ميدو.. والمقاولون يهدد اتحاد الكرة
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تحذير من أحمد حسام ميدو مدرب نادي مصر المقاصة وتهديد من نادي المقاولون العرب وذلك عقب تأجيل مباراة ...
عاجل.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وقال شوبير في ...
فضل: هناك أندية تخشي مواجهة الجماهير وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة
خرج محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن صمته بعد هجوم الأندية علي اتحاد الكرة بعد صدور قرار تأجيل مباراة القمة بين ...
خاص.. نكشف موقف فايلر من تأجيل القمة
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر كان يرغب في إقامة مباراة القمة مع الزمالك في ...
بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال
تحدث إيفانز موثيمبيني مسئول الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عن مجموعته النارية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد إيفانز، على ...
مران الأهلي| محاضرة فيديو وتأهيل مروان وانتظام أزارو وإصابة الشحات
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي، يقام على ملعب مختار ...
الخطيب يعقد جلسة مع جهاز الأهلي بسبب القمة
قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة واجتماعا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بمقر النادي ...
صدام ناري جديد بين اتحاد الكرة والأندية بسبب القمة
يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى والمكلف بإدارة الكرة المصرية، أولى الأزمات الكبري منذ توليه مهمة إدارة الكرة المصرية بجانب ...
لماذا جمد الأهلي قراراته الرسمية بعد تأجيل مباراة القمة؟
نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدور أي تصريحات أو تهديدات من جانب الإدارة بالانسحاب من بطولة الدوري العام، على خلفية تأجيل مواجهة ...
الأهلي يرد على تأجيل القمة والانسحاب من الدوري
قرر اتحاد الكرة المصري في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل لحساب ...
أول قرار من رينيه فايلر بعد تأجيل القمة
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتخاذ أول قرارته عقب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في الدوري ...
اعتراضا على تأجيل القمة.. المقاصة يكشف عن سقطة جديدة للجبلاية
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير ...
عاجل.. المقاولون العرب يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب القمة
رفض مسئولو نادي المقاولون العرب مواجهة نادي الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد السلام بعدما قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بتقديم المباراة. ...
اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته إستعداداً للمقاولون
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تدريباته بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي بشكل رسمي ...
حسام حسن يكذب فرج عامر.. ويعلن قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز
كشف حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها فى الثامنة من ...
مافيش قمة.. الأهلي صامت.. والزمالك هايص.. واتحاد الكرة لايص
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية ...
أبرز ماجاء في جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق.. تهديد وتسديد
أكد رئيس نادي الزمالك، أنه قرر غلق حسابات لاعبي الفريق الأول، على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، من بعض ...
مرتضي منصور يعلق على تمرد ساسي: أكذوبة من أعداء النجاح
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على شائعات تمرد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بداعي أزمة مستحقاته المالية المتأخرة. ...
الصقر يعتذر لـ عامر حسين بعد تأجيل القمة
صرح الصقر المصري المعتزل أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد الفراعنة السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن فكرة تأجيل مباراة ...
مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة
علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، ...