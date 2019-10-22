الأهلي يكشف السبب الحقيقي لعدم إقامة القمة بعد توقف الدوري مباشرة
كشف مصدر بالأهلي عن ترحيب النادي بعدم إقامة مبارة القمة المؤجلة مع نادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بسبب فترة التوقف الطويلة ، في ...
الزمالك يفجر مفاجأة عن الانسحاب من الدوري
هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالانحساب بشكل رسمي من بطولة الدوري المصري حال تأجيل مواجهة الأهلي أمام الجونة والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري ...
شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي
علق الإعلامي أحمد شوبير، علي موقف مباراة الأهلي والجونة، المقبلة في الدوري المصري. وقال شوبير عبر قناة "On Sport": المواجهة مازالت غامضة ولم ...
أخر أخبار الرياضة اليوم في مصر السبت الموافق 19 أكتوبر.. الزمالك يعبر المقاولون والأهلي يستعد للجونة
يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المحلية في مصر خلال اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر، وأهم وأبرز الأحداث علي الساحة الرياضية في الكرة ...
بيان من الجبلاية للرد على الأهلي
استقرت اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة على تجهيز بيان للرد على بيان الأهلي الذي رفض فيه خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك في ...
الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"ميتشو" ويحدد بديله
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على المدرب القادمة للفريق خلفاً للصربي ميتشو المدير الفني للفريق الحالي حال تعثره في المباريات القادمة. وحدد مجلس ...
عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك
أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التراجع عن مقترح مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بدور الـ64 لبطولة كأس مصر في نسختها ...
ميدو معلقاً على أزمة القمة: دا تهريج.. وننتظر استقالة الجبلاية
علق الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة ونجم نادي الزمالك الأسابق، على أزمة تأجيل مباراة القمة، وإعلان النادي الأهلي عدم خوضه أي ...
جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمس الخميس، بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم خوض الأحمر أي مباراة رسمية في مسابقة الدوري قبل لقاء ...
توابع تأجيل القمة.. من المخطئ الأهلي أم إتحاد الكرة ؟
يعيش الوسط الرياضي المصري خلال الفترة القليلة الماضية حالة من الغليان في الشارع الكروي وذلك بسبب تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت ...
ضغوط أمنية على رئيس الأهلي للتراجع عن بيانه الناري
تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعض المكالمات من القيادات الأمنية لإثنائه عن قرار مجلس الإدارة برفض خوض أي مواجهات قبل ...
فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات
منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من تدريبات غدا الجمعة، بعد تأجيل مواجهة الزمالك، ...
تأجيل الكلاسيكو يمنح زيدان فرصة ذهبية
أعلن إتحاد الكرة الأسباني لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بين ريال مدريد ...
حقيقة اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلي
نفى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، ماتردد حول دعوة رئيس المجلس، لعقد اجتماع للرد على بيان النادي الأهلي، والذي أصدره ...
هاشتاج "مع_قرار_الأهلي" يتصدر تويتر بعد ساعات من بيان القلعة الحمراء الناري
لا تزال أصداء البيان الناري الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الخميس، للرد على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، مستمرة ...
جمهور الأهلي يتضامن مع مجلس الخطيب ويرفع شعار "مباراة القمة أولًا"
أعلن جمهور النادي الأهلي تضامنه الكامل مع البيان الصادر من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس، بخصوص رفض النادي خوض أي مباراة في بطولة ...
شوبير: الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرار عدم خوض أية مباريات بالدوري قبل لقاء الزمالك
قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قام بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة مساء اليوم، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي ...
الأهلي يهدد.. قرار جديد من مجلس الخطيب بشأن الدوري
أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة مساء اليوم، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض أية مباريات في ...
اتحاد الكرة يتبرأ من أزمة تأجيل القمة.. ويرمي الكرة في ملعب الأهلي والزمالك
أصبح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى في موقف صعب بعد رفض النادي الأهلي لعب مبارياته ببطولة الدوري المصري، إلا عندما يواجه نادي ...
أول تعليق من فرج عامر على بيان الأهلي
علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على البيان الذي أصدره النادي الأهلي اليوم للتعليق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك. ...
عاجل.. قرار ناري من مرتضي منصور رداً على الأهلي
جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضه خوض مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. وقال ...
خاص " للفجر الرياضي " إتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي
أصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بيان ناري وذلك حول تأجيل مباراة القمة وأكد موافقته لقرارت الأمن لكنه ...
عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على بيان الأهلي
رد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على بيان النادي الأهلي الصادر اليوم للتعليق على أزمة تأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية. وكان اتحاد الكرة قد أرسل ...
هاشتاج مع قرار الأهلي يتصدر "تويتر"
تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع ما جاء في بيان النادي الأهلي الصادر اليوم بخصوص تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ورفض الأهلي خوض أي مباراة في الدوري ...
بعد بيانه الناري.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، يؤكد فيه على احترامه وتقديره الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية ...
أسرار إصدار بيان الأهلي الناري ردا على تأجيل مباراة القمة
تحدى بيان الأهلي الجميع الذي رفض فيه خوض أي لقاء قبل لعب مباراة القمة المؤجلة أمام الزمالك والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة ...
أول تحرك من الجبلاية ردا على بيان الأهلي
ظهرت حالة من الضيق والغضب لدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عقب البيان الذي أصدره النادي الأهلي، برفض خوض أي ...
عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي
انتاب مسئولو الزمالك، حالة من الغضب بسبب بيان النادي الأهلي، والذي هدد فيه بعدم خوض أي مباراة، الا بعد مواجهة الفارس الأبيض، في اللقاء الذي تم ...
حيثيات بيان الأهلي الصادم.. 4 حجج وسقطة تاريخية لا يجب أن تتكرر
صدر بيان الأهلي الرسمي للإعلان فيه عن موقفه من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري ...
عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا عن تأجيل مباراة القمة ويشعل الأزمة
أعلن نادي الأهلي موقفه من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في بيان رسمي والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري. ...