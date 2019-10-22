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الأهلي يكشف السبب الحقيقي لعدم إقامة القمة بعد توقف الدوري مباشرة

الثلاثاء 22-10-2019 11:26 م
علي نبوي

الزمالك يفجر مفاجأة عن الانسحاب من الدوري

الأحد 20-10-2019 10:12 ص

شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي

الأحد 20-10-2019 04:43 ص
السيد علي

أخر أخبار الرياضة اليوم في مصر السبت الموافق 19 أكتوبر.. الزمالك يعبر المقاولون والأهلي يستعد للجونة

السبت 19-10-2019 11:17 م
محمد جمال

بيان من الجبلاية للرد على الأهلي

السبت 19-10-2019 01:31 م
الفجر الرياضي

الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"ميتشو" ويحدد بديله

الجمعة 18-10-2019 10:52 م

عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك

الجمعة 18-10-2019 12:59 م
الفجر الرياضي

ميدو معلقاً على أزمة القمة: دا تهريج.. وننتظر استقالة الجبلاية

الجمعة 18-10-2019 04:03 ص
السيد علي

جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن

الجمعة 18-10-2019 02:17 ص
السيد علي

توابع تأجيل القمة.. من المخطئ الأهلي أم إتحاد الكرة ؟

الجمعة 18-10-2019 01:59 ص
محمد أيمن

ضغوط أمنية على رئيس الأهلي للتراجع عن بيانه الناري

الخميس 17-10-2019 10:59 م
محمد الصو

فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات

الخميس 17-10-2019 10:35 م
محمد الصو

تأجيل الكلاسيكو يمنح زيدان فرصة ذهبية

الخميس 17-10-2019 10:04 م
محمد أيمن

حقيقة اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 08:19 م
محمد الصو

هاشتاج "مع_قرار_الأهلي" يتصدر تويتر بعد ساعات من بيان القلعة الحمراء الناري

الخميس 17-10-2019 06:40 م
علاء خليف

جمهور الأهلي يتضامن مع مجلس الخطيب ويرفع شعار "مباراة القمة أولًا"

الخميس 17-10-2019 06:38 م
علاء خليف

شوبير: الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرار عدم خوض أية مباريات بالدوري قبل لقاء الزمالك

الخميس 17-10-2019 06:26 م
علي نبوي

الأهلي يهدد.. قرار جديد من مجلس الخطيب بشأن الدوري

الخميس 17-10-2019 06:22 م
علي نبوي

اتحاد الكرة يتبرأ من أزمة تأجيل القمة.. ويرمي الكرة في ملعب الأهلي والزمالك

الخميس 17-10-2019 05:54 م
محمد جمال

أول تعليق من فرج عامر على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 05:37 م
علي نبوي

عاجل.. قرار ناري من مرتضي منصور رداً على الأهلي

الخميس 17-10-2019 05:06 م
رامي بشاي

خاص " للفجر الرياضي " إتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 04:35 م
محمد أيمن

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 04:28 م
رامي بشاي

هاشتاج مع قرار الأهلي يتصدر "تويتر"

الخميس 17-10-2019 04:05 م
علي نبوي

بعد بيانه الناري.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

الخميس 17-10-2019 03:32 م
علاء خليف

أسرار إصدار بيان الأهلي الناري ردا على تأجيل مباراة القمة

الخميس 17-10-2019 03:16 م
الفجر الرياضي

أول تحرك من الجبلاية ردا على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 03:10 م
محمد الصو

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 03:10 م
الفجر الرياضي

حيثيات بيان الأهلي الصادم.. 4 حجج وسقطة تاريخية لا يجب أن تتكرر

الخميس 17-10-2019 02:49 م
علي نبوي

عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا عن تأجيل مباراة القمة ويشعل الأزمة

الخميس 17-10-2019 02:31 م
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