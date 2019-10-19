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المزيد حول تأجيل لقاء القمة

أخر أخبار الرياضة اليوم في مصر السبت الموافق 19 أكتوبر.. الزمالك يعبر المقاولون والأهلي يستعد للجونة

السبت 19-10-2019 11:17 م
محمد جمال

جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن

الجمعة 18-10-2019 02:17 ص
السيد علي

مرتضى منصور : ماذا يريد رئيس الأهلي ؟

الجمعة 18-10-2019 12:52 ص
محمد أيمن

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 04:28 م
رامي بشاي

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور حول تأجيل القمة 119

الخميس 17-10-2019 08:20 ص
الفجر الرياضي

فايلر يرفض الراحة في الأهلي

الخميس 17-10-2019 02:27 ص
محمد جمال

مرتضى منصور يجهز مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك

الخميس 17-10-2019 02:13 ص
محمد أيمن

سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة

الخميس 17-10-2019 12:42 ص
ريهام عبد المحسن

عاجل.. الأهلي يرد على حقيقة إصدار بيانًا بشأن تأجيل القمة

الأربعاء 16-10-2019 10:57 م
علي نبوي

ليست قمة الأهلي والزمالك فقط.. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل لدواعي أمنية

الأربعاء 16-10-2019 10:29 م
علاء خليف

أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة

الأربعاء 16-10-2019 08:36 م
الفجر الرياضي

بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

الأربعاء 16-10-2019 08:23 م
محمد الصو

مران الأهلي| محاضرة فيديو وتأهيل مروان وانتظام أزارو وإصابة الشحات

الأربعاء 16-10-2019 07:17 م
محمد الصو

الخطيب يعقد جلسة مع جهاز الأهلي بسبب القمة

الأربعاء 16-10-2019 06:28 م
محمد الصو

بالأرقام.. كل ما فاتك في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة

الأربعاء 16-10-2019 06:15 م
علاء خليف

صدام ناري جديد بين اتحاد الكرة والأندية بسبب القمة

الأربعاء 16-10-2019 05:35 م
محمد جمال

عاجل- على طريقة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو في طريقه للتأجيل

الأربعاء 16-10-2019 01:45 م

أول قرار من رينيه فايلر بعد تأجيل القمة

الأربعاء 16-10-2019 01:12 م
محمد الصو

مرتضى منصور غاضب من تأجيل القمة وتعويضها بلقاء المقاولون

الأربعاء 16-10-2019 03:11 ص
الفجر الرياضي

مرتضي منصور يعلق على تمرد ساسي: أكذوبة من أعداء النجاح

الأربعاء 16-10-2019 01:39 ص
السيد علي

مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة

الأربعاء 16-10-2019 01:15 ص
علاء خليف

عاجل.. أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب تأجيل القمة

الأربعاء 16-10-2019 12:45 ص
محمد الصو

الاستعداد لـ"جينيراسيون" واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي

الأربعاء 16-10-2019 12:08 ص
علاء خليف

رسميا.. تأجيل لقاء قمة الأهلي والزمالك

الثلاثاء 15-10-2019 11:45 م
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