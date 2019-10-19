أخر أخبار الرياضة اليوم في مصر السبت الموافق 19 أكتوبر.. الزمالك يعبر المقاولون والأهلي يستعد للجونة
يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المحلية في مصر خلال اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر، وأهم وأبرز الأحداث علي الساحة الرياضية في الكرة ...
جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمس الخميس، بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم خوض الأحمر أي مباراة رسمية في مسابقة الدوري قبل لقاء ...
مرتضى منصور : ماذا يريد رئيس الأهلي ؟
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موافقته على المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت ...
عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على بيان الأهلي
رد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على بيان النادي الأهلي الصادر اليوم للتعليق على أزمة تأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية. وكان اتحاد الكرة قد أرسل ...
تعليق ناري جديد من مرتضى منصور حول تأجيل القمة 119
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن قناة فريقه تنطلق على الهواء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أنه يتم وضع الرتوش النهائية لانطلاقها. ...
فايلر يرفض الراحة في الأهلي
قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، عدم الراحة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى تأجيل لقاء القمة والذى ...
مرتضى منصور يجهز مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهئنة لفريق اليد والذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في ...
سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة
قال رئيس نادي سموحة، المهندس فرج عامر هناك علامات إستفهام كبيرة على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك على الرغم من إقامتها في برج العرب بدون جمهور. ...
عاجل.. الأهلي يرد على حقيقة إصدار بيانًا بشأن تأجيل القمة
كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تجهيز النادي الأحمر بيانًا للرد على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك. وكان اتحاد الكرة ...
ليست قمة الأهلي والزمالك فقط.. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل لدواعي أمنية
أصبح لقاء الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له 26 أكتوبر الجاري علي ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، مهددًا بالتأجيل لدواعي ...
أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة
طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، البحث عن فريق قوي لمواجهته ...
بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال
تحدث إيفانز موثيمبيني مسئول الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عن مجموعته النارية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد إيفانز، على ...
مران الأهلي| محاضرة فيديو وتأهيل مروان وانتظام أزارو وإصابة الشحات
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي، يقام على ملعب مختار ...
الخطيب يعقد جلسة مع جهاز الأهلي بسبب القمة
قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة واجتماعا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بمقر النادي ...
بالأرقام.. كل ما فاتك في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة
تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تقام غدًا الخميس 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من ...
صدام ناري جديد بين اتحاد الكرة والأندية بسبب القمة
يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى والمكلف بإدارة الكرة المصرية، أولى الأزمات الكبري منذ توليه مهمة إدارة الكرة المصرية بجانب ...
عاجل- على طريقة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو في طريقه للتأجيل
استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري في الجولة العاشرة من بطولة ...
أول قرار من رينيه فايلر بعد تأجيل القمة
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتخاذ أول قرارته عقب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في الدوري ...
مرتضى منصور غاضب من تأجيل القمة وتعويضها بلقاء المقاولون
أعترض مرتضى منصور رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تأجيل مباراة القمة ضد النادي الأهلي والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل على ...
مرتضي منصور يعلق على تمرد ساسي: أكذوبة من أعداء النجاح
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على شائعات تمرد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بداعي أزمة مستحقاته المالية المتأخرة. ...
مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة
علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، ...
عاجل.. أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب تأجيل القمة
أعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة ...
الاستعداد لـ"جينيراسيون" واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي
قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة ...