قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، تأجيل مباريات فرق الدوري الممتاز ببطولة كأس مصر لما بعد كأس الأمم الإفريقية تحت ...
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات
الدوري المصري الممتاز حتى انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام ...
أعلنت لجنة المسابقات
بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء تأجيل مباريات الدوري المصري لما بعد بطولة
أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام. وأقيمت حتى ...
شارك مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر ...
تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر ...
كشف المشرف العام على الكرة فى نادى الزمالك، أمير مرتضى منصور، أن النادي ملتزم بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدورى. وكان اتحاد الكرة قد قرر ...
أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق ، خالد الغندور، أن الأهلى لم يتمكن من تنفيذ كلامه بشأن عدم استكمال الدورى قبل مواجهه الزمالك. ...
يستعرض "الفجر الرياضي" أهم الأحداث الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019 والذي شهد العديد من الأحداث الساخنه، خاصة من اتحاد الكرة المصري ...
قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الإجتماع بجهازه المعاون، المكون من محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وأيمن طاهر، غداً ...
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى علي تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019_2020 لما بعد إنتهاء بطولة كأس ...
شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الرياضية الساخنه، والتى يبرزها الفجر الرياضي ، وتعد أبرز أحداث الرياضة ...
رفض النادي الأهلي مواجهة نادى الجونة، في لقاء مقرر إقامته غداً الأربعاء علي ملعب الغردقة، وجاء ذاك بعدما قررت إدارة النادي عدم سفر الفريق وعدم خوض ...
إجتمع أمس وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزل الأخير، للإطمئنان علي حالته الصحيه وأيضاً لبحث حل أزمة النادي ...
علق الإعلامى مدحت شلبى علي قرار النادي الأهلي بخصوص تأجيل كافة المباريات إلي ما بعد مواجهة الزمالك في الدوري العام. وقال شلبي في تصريحات ...
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