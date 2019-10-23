خالد الغندور: أقسم بالله "مرتضي" ليس له علاقة بتأجيل القمة

الأربعاء 23-10-2019 02:13 ص

السيد علي

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق ، خالد الغندور، أن الأهلى لم يتمكن من تنفيذ كلامه بشأن عدم استكمال الدورى قبل مواجهه الزمالك. ...