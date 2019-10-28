أول رد من برشلونة بعد تأجيل كلاسيكو كامب نو

الجمعة 18-10-2019 04:29 م

عبد الرحمن السيد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل كلاسيكو كامب نو، والذي كان مقررًا إقامته بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت المقبل، الموافق 26 أكتوبر، في ...