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المزيد حول تأجيل الكلاسيكو

برشلونة يكسب الرهان ضد ريال مدريد

الإثنين 28-10-2019 09:41 ص
مصطفي صابر

ميلان يخطط لخطف صفقتي الموسم في الصيف المقبل

الأحد 20-10-2019 03:52 ص
السيد علي

أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الفرق ويختار البديل و230 مليون يورو تحسم صفقة القرن للريال ونجم الفريق يحدد شرطه للبقاء

السبت 19-10-2019 11:36 م
ريهام عبد المحسن

كورتوا: ريال مدريد واجه صعوبات كبيرة أمام مايوركا

السبت 19-10-2019 11:06 م
علي نبوي

أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على إيبار

السبت 19-10-2019 05:27 م
حسام مجدي

زيدان يفاجئ نجم ريال مدريد: "سيحصل على فرصته كاملة"

السبت 19-10-2019 09:07 ص
علي ماهر حلمى

أخبار ريال مدريد اليوم| صدمة جديدة في الملكي وخطوة زيدان تقرب الصفقة الكبرى من البيرنابيو وموعد جديد للكلاسيكو

الجمعة 18-10-2019 10:47 م
ريهام عبد المحسن

برشلونة يعلن موعد الكشف عن قميصه الجديد الخاص بالأمطار

الجمعة 18-10-2019 08:31 م
عبد الرحمن السيد

ريال مدريد يسير على خطى برشلونة ويرحب بتأجيل الكلاسيكو

الجمعة 18-10-2019 05:01 م
عبد الرحمن السيد

أول رد من برشلونة بعد تأجيل كلاسيكو كامب نو

الجمعة 18-10-2019 04:29 م
عبد الرحمن السيد

تعليق فالفيردي على تأجيل موعد الكلاسيكو

الجمعة 18-10-2019 03:20 ص
حسام مجدي

إسبانيا تترقب تغيير موعد الكلاسيكو

الجمعة 18-10-2019 03:05 ص
محمد جمال

تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 18-10-2019 02:25 ص
حسام مجدي

فيروس الفيفا يهدد مشاركة نجوم ريال مدريد أمام مايوركا

الجمعة 18-10-2019 02:03 ص
ريهام عبد المحسن

عثمان ديمبلي أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو

الخميس 17-10-2019 10:45 م
محمد أيمن

تأجيل الكلاسيكو يمنح زيدان فرصة ذهبية

الخميس 17-10-2019 10:04 م
محمد أيمن

موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل

الخميس 17-10-2019 09:50 م
محمد أيمن

رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو

الخميس 17-10-2019 09:28 م
محمد أيمن

عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي

الخميس 17-10-2019 09:18 م

الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الخميس 17-10-2019 06:02 م
علي نبوي

الكلاسيكو مهدد بالتأجيل لفترة طويلة

الخميس 17-10-2019 05:12 م
حسام مجدي

رسميا.. برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو لمدريد ويحدد موقفه من التأجيل

الخميس 17-10-2019 01:05 م
علي نبوي

أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو

الخميس 17-10-2019 11:29 ص
علي نبوي

آس: تأجيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

الخميس 17-10-2019 11:16 ص
علي نبوي

توتر في إسبانيا بسبب تأجيل الكلاسيكو

الخميس 17-10-2019 06:35 ص
علاء خليف

الاتحاد الإسباني مهلة ريال مدريد وبرشلونة مهلة أخيره لحسم موقفهما بشأن الكلاسيكو

الخميس 17-10-2019 12:26 ص
حسام مجدي

نشرة الفجر الرياضي: تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. والريال يقدم عرضا مجزيا لضم كانتي

الأربعاء 16-10-2019 11:43 م
محمد مرعي

أخبار ريال مدريد: الريال يضع الخطة الجهنمية لحسم الصفقة الكبري وموعد الكلاسيكو الجديد واقتراب أهم صفقة في تاريخ ريال مدر

الأربعاء 16-10-2019 10:42 م
ريهام عبد المحسن

ليست قمة الأهلي والزمالك فقط.. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل لدواعي أمنية

الأربعاء 16-10-2019 10:29 م
علاء خليف

أخبار برشلونة اليوم: تحديد موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل والبرسا يرفض رحيل نجمه ورسالة قوية من ليونيل ميسي

الأربعاء 16-10-2019 10:22 م
علاء خليف
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