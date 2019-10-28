برشلونة يكسب الرهان ضد ريال مدريد
تمثل المباراة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد جدلاً كبيراً وذلك على أحضان الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم . تم تأجيل ...
ميلان يخطط لخطف صفقتي الموسم في الصيف المقبل
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنّ ميلان يخطط للتعاقد مع الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي. وكشفت صحيفة موندو ...
أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الفرق ويختار البديل و230 مليون يورو تحسم صفقة القرن للريال ونجم الفريق يحدد شرطه للبقاء
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق ...
كورتوا: ريال مدريد واجه صعوبات كبيرة أمام مايوركا
تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عقب خسارة فريقه مساء اليوم أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ...
أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على إيبار
تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن فوز فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على نادي إيبار ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. ...
زيدان يفاجئ نجم ريال مدريد: "سيحصل على فرصته كاملة"
أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على أهمية مباراة اليوم أمام ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز وأنه لا ...
أخبار ريال مدريد اليوم| صدمة جديدة في الملكي وخطوة زيدان تقرب الصفقة الكبرى من البيرنابيو وموعد جديد للكلاسيكو
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 18 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها لقاء زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لبول ...
برشلونة يعلن موعد الكشف عن قميصه الجديد الخاص بالأمطار
يقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن قميص الفريق الجديد، والذي صنع خصيصًا للأشهر الباردة وحالات سقوط الأمطار . تفاصيل القميص الجديد لبرشلونة ...
ريال مدريد يسير على خطى برشلونة ويرحب بتأجيل الكلاسيكو
سار نادي ريال مدريد على درب غريمه التاريخي برشلونة، ورحب بتأجيل مباراة الكلاسيكو، بعدما كان مقرر إقامتها يوم السبت الموافق 26 أكتوبر. وأشارت ...
أول رد من برشلونة بعد تأجيل كلاسيكو كامب نو
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل كلاسيكو كامب نو، والذي كان مقررًا إقامته بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت المقبل، الموافق 26 أكتوبر، في ...
تعليق فالفيردي على تأجيل موعد الكلاسيكو
علق إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على الأنباء المنتشرة مؤخرا حول تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني. ...
إسبانيا تترقب تغيير موعد الكلاسيكو
أصبح مصير الكلاسيكو الإسبانى بين برشلونة وريال مدريد، شبه محسوم بالتأجيل بعد المظاهرات السياسية التى تشهدها مدينة برشلونة بإسبانيا خلال الأيام ...
تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس 17 أكتوبر، بيان رسمي بتأجيل موعد الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني، وذلك ...
فيروس الفيفا يهدد مشاركة نجوم ريال مدريد أمام مايوركا
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيذهب لمواجهة ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بدون أبرز ...
عثمان ديمبلي أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو
حصل الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على فرصة جديدة للمشاركة في مباراة فريقه ضد نادي ريال مدريد والتي ...
تأجيل الكلاسيكو يمنح زيدان فرصة ذهبية
أعلن إتحاد الكرة الأسباني لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بين ريال مدريد ...
موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل
قررت لجنة المسابقات بالأتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس تاجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السادس ...
رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو
صرح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم عقب تأجيل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اولتي كان مقرراً لها السادس والعشرين من ...
عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ قليل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لدواعي أمنية بالمباراة التي كان من المقرر لها يوم السبت 26 ...
الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن أخر التطورات الخاصة بموقف كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له يوم 26 من أكتوبر الجاري. وذكر ...
الكلاسيكو مهدد بالتأجيل لفترة طويلة
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز يقترب بشكل كبير من التأجيل لفترة ...
رسميا.. برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو لمدريد ويحدد موقفه من التأجيل
أرسل نادي برشلونة خطابًا رسميًا إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، يؤكد فيه رفضه خوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي في ملعب ...
أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو
يعد الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة أكثر المستفيدين في حال تأجيل مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وكانت ...
آس: تأجيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من إعلان القرار بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر أن ...
توتر في إسبانيا بسبب تأجيل الكلاسيكو
لا يزال مصير مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها 26 أكتوبر الجاري، بعد الاحتجاجات في إقليم "كتالونيا" وتجاه لتأجيل اللقاء ...
الاتحاد الإسباني مهلة ريال مدريد وبرشلونة مهلة أخيره لحسم موقفهما بشأن الكلاسيكو
منح الاتحاد الإسباني لكرة القدم كلا من نادي برشلونة ونادي ريال مدريد فرصة للرد عليه بشأن تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني ...
نشرة الفجر الرياضي: تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. والريال يقدم عرضا مجزيا لضم كانتي
يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة ...
أخبار ريال مدريد: الريال يضع الخطة الجهنمية لحسم الصفقة الكبري وموعد الكلاسيكو الجديد واقتراب أهم صفقة في تاريخ ريال مدر
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 16 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية تأجيل لقاء كلاسيكو الأرض بين ...
ليست قمة الأهلي والزمالك فقط.. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل لدواعي أمنية
أصبح لقاء الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له 26 أكتوبر الجاري علي ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، مهددًا بالتأجيل لدواعي ...
أخبار برشلونة اليوم: تحديد موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل والبرسا يرفض رحيل نجمه ورسالة قوية من ليونيل ميسي
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء الموافق 16 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، ...