الأهلي يعلن في بيان رسمي: نرفض خوض أي مباراة قبل لقاء الزمالك المؤجل

الخميس 17-10-2019 02:43 م

الفجر الرياضي

رفض النادي الأهلي رسميا، خوض أي مباراة في الدوري المصري، قبل خوض مباراته المؤجلة ضد الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات ...