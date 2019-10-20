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الأحد 20-10-2019 04:43 ص
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الأهلي يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية

السبت 19-10-2019 05:17 ص
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السبت 19-10-2019 12:07 ص
على شحاتة

ضغوط أمنية على رئيس الأهلي للتراجع عن بيانه الناري

الخميس 17-10-2019 10:59 م
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الخميس 17-10-2019 04:05 م
علي نبوي

أول تحرك من الجبلاية ردا على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 03:10 م
محمد الصو

الأهلي يعلن في بيان رسمي: نرفض خوض أي مباراة قبل لقاء الزمالك المؤجل

الخميس 17-10-2019 02:43 م
الفجر الرياضي

بعد أزمة القمة.. أول صدام رسمي بين مرتضى منصور واتحاد الكرة

الخميس 17-10-2019 10:33 ص
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حرائق الجنايني مستمرة.. الزمالك والمقاولون يصعدان "مش لاعبين"

الخميس 17-10-2019 04:41 ص
السيد علي

مرتضي منصور رافضاً مواجهة المقاولون: دا تهريج

الخميس 17-10-2019 01:28 ص
السيد علي

مرتضي منصور : الزمالك لم يطالب بتأجيل القمة.. وهذا الدليل

الخميس 17-10-2019 01:14 ص
السيد علي

سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة

الخميس 17-10-2019 12:42 ص
ريهام عبد المحسن

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة رداً على التهديد بالانسحاب

الأربعاء 16-10-2019 04:19 م
الفجر الرياضي

خالد بيومي يسخر من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

الأربعاء 16-10-2019 12:40 م
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أحمد شوبير يحذر من كارثة في الدوري: "الكمبيوتر هنج"

الأربعاء 16-10-2019 11:29 ص
الفجر الرياضي

رد فعل غاضب من مدحت العدل بعد تأجيل مباراة الزمالك والأهلي

الأربعاء 16-10-2019 12:33 ص
الفجر

بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. هاشتاج الغو الدوري يتصدر تويتر

الأربعاء 16-10-2019 12:31 ص
الفجر الرياضي

ترتيب الدوري بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 16-10-2019 12:14 ص
محمد علي

الاستعداد لـ"جينيراسيون" واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي

الأربعاء 16-10-2019 12:08 ص
علاء خليف

عاجل.. رد غاضب من الأهلي بعد تأجيل القمة

الأربعاء 16-10-2019 12:03 ص
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الثلاثاء 15-10-2019 11:45 م
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