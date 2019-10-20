شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي
علق الإعلامي أحمد شوبير، علي موقف مباراة الأهلي والجونة، المقبلة في الدوري المصري. وقال شوبير عبر قناة "On Sport": المواجهة مازالت غامضة ولم ...
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وكان فايلر، منح ...
فيديو.. خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة حول أزمة تأجيل القمة
أكد الإعلامي خالد الغندور، أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لها أبعاد كثيرة ولكن الأساس فيها هو أن النادي المستضيف وهو المنوط بالموفقات الأمنية. ...
ضغوط أمنية على رئيس الأهلي للتراجع عن بيانه الناري
تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعض المكالمات من القيادات الأمنية لإثنائه عن قرار مجلس الإدارة برفض خوض أي مواجهات قبل ...
هاشتاج مع قرار الأهلي يتصدر "تويتر"
تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع ما جاء في بيان النادي الأهلي الصادر اليوم بخصوص تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ورفض الأهلي خوض أي مباراة في الدوري ...
أول تحرك من الجبلاية ردا على بيان الأهلي
ظهرت حالة من الضيق والغضب لدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عقب البيان الذي أصدره النادي الأهلي، برفض خوض أي ...
الأهلي يعلن في بيان رسمي: نرفض خوض أي مباراة قبل لقاء الزمالك المؤجل
رفض النادي الأهلي رسميا، خوض أي مباراة في الدوري المصري، قبل خوض مباراته المؤجلة ضد الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات ...
بعد أزمة القمة.. أول صدام رسمي بين مرتضى منصور واتحاد الكرة
تسببت تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في غضب مسئولو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبدأت اللجنة ...
حرائق الجنايني مستمرة.. الزمالك والمقاولون يصعدان "مش لاعبين"
أعلن مسئولو نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاحن عقد اجتماع غداً الخميس بمقر النادى لحسم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك ...
مرتضي منصور رافضاً مواجهة المقاولون: دا تهريج
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه القاطع لخوض مواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ...
مرتضي منصور : الزمالك لم يطالب بتأجيل القمة.. وهذا الدليل
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه تفاجئ بالقرار . وقد أعلن اتحاد الكرة ...
سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة
قال رئيس نادي سموحة، المهندس فرج عامر هناك علامات إستفهام كبيرة على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك على الرغم من إقامتها في برج العرب بدون جمهور. ...
عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة رداً على التهديد بالانسحاب
قال أحد مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات ضد أي فريق بالدوري الممتاز، ينسحب من المباريات ولا يلتزم بالمواعيد ...
خالد بيومي يسخر من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك (صورة)
علق المحلل الرياضي خالد بيومي على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كانت ستجمع بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من ...
أحمد شوبير يحذر من كارثة في الدوري: "الكمبيوتر هنج"
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تخوفه على مصير الدوري المصري بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل. ...
رد فعل غاضب من مدحت العدل بعد تأجيل مباراة الزمالك والأهلي
عبر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن استياءه الشديد من تأجيل مبارة القمة بين ناديي الزمالك والأهلي لكرة القدم. وقال "العدل"، في تغريدة عل حسابه ...
بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. هاشتاج الغو الدوري يتصدر تويتر
تصدر هاشتاج #الغو_الدوري موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب قرار اللجنة المؤقتة لادارة شئون اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في ...
ترتيب الدوري بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك
يتسائل البعض عن كيف سيكون جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بقرار رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في ...
الاستعداد لـ"جينيراسيون" واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي
قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة ...
عاجل.. رد غاضب من الأهلي بعد تأجيل القمة
أبدي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب غضبه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل، ...