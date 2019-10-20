تركي آل شيخ يحتفل بافتتاح البوليفارد بالرياض

الجمعة 18-10-2019 06:55 م

روان هيثم محمد

نشر المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "9:30 م بتوقيت مصر على MBC مصر... حفل البوليفارد... حتشوفوا ...