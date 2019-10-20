نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره من داخل طائره وظهر في الصوره الفنان أشرف عبد الباقى و ...
نشر المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "9:30 م بتوقيت مصر على MBC مصر... حفل البوليفارد... حتشوفوا ...
قررت إدارة مهرجان الرياض بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسرحية "٣ أيام ف الساحل"، للنجم محمد هنيدي مد عرض المسرحية لعدة أيام أخرى بعد الإقبال التاريخي ...
بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)
3 ايام في الساحل ودبابات هارلي.. بوليفارد الرياض يحمل في طياته الكثير من المفاجآت
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