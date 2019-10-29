أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم التنسيق مع روسيا بشأن مسألة احتجاز 18 شخصا، يشتبه بأنهم من الجيش السوري في محيط بلدة رأس ...
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صرح مراسل في بلدة الحسكة السورية، اليوم الأحد، أن كافة عناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا ...
هناك أنباء تناقلت منذ قليل، تفيد بتعرض بلدة رأس العين شمال سوريا، للقصف رغم إعلان وقف النار، حسب ما تنقلته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. هذا ...
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