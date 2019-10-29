عاجل... العربية: تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتقصف بلدة سورية

الخميس 17-10-2019 09:50 م

وكالات

هناك أنباء تناقلت منذ قليل، تفيد بتعرض بلدة رأس العين شمال سوريا، للقصف رغم إعلان وقف النار، حسب ما تنقلته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. هذا ...