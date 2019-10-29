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عاجل.. تركيا تنسق مع روسيا بشأن احتجاز 18 شخصا من القوات السورية

الثلاثاء 29-10-2019 09:33 م
حلمي رمضان

أخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد 20/10/2019

الأحد 20-10-2019 07:55 م
الفجر

انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية

الأحد 20-10-2019 04:41 م
وكالات

عاجل... العربية: تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتقصف بلدة سورية

الخميس 17-10-2019 09:50 م
وكالات
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