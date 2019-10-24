التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على
هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع
نقابة المهن الموسيقية. ...
علق السيناريست مدحت العدل، على أزمة مغني المهرجانات حمو بيكا الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وإهانته للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية. وغرد ...
حمو بيكا، قامت نقابة المهن الموسيقية ببلاغًا رسميًا ضد المطرب الشعبي حمو بيكا في قسم عابدين، عقب تهجمه على نقابة الموسيقيين. وأكد سعد ...
تصدر مغني المهرجانات حمو بيكا "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد أن قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغًا للنائب العام، ...
تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد نشره فيديو يتوعد فيه بالتهديد والوعيد باقتحام نقابه الموسيقين ودعوة ...
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