يوم في حياة حمو بيكا.. دعم مرضى السرطان ثم اقتحم نقابة الموسيقيين

الإثنين 21-10-2019 12:57 م

محمد خالد الشرقاوي

تصدر مغني المهرجانات حمو بيكا "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد أن قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغًا للنائب العام، ...