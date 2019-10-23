تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في غرق أفنية مدرستي زنقير والحديثة بمدينة حوش عيسي، وحاصرت مياه الأمطار المتراكمة ...
علي الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية تصل لحد السيول، ورغم إعلان المسئولين بمحافظة البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان ...
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت ببعض الإجراءات لمواجهة مخاطر السيول وزيادة الأمطار، وتم فتح غرف العمليات ...
أعلنت إدارة بحر البقر التعليمية ببورسعيد، عن تعطيل اليوم الدراسي لليوم الأربعاء، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، ووفقا لتعليمات الدكتور نبوي باهي، ...
تشهد محافظة بورسعيد، الآن، سقوط غزير للأمطار بشتى أحيائها ومدينة بورفؤاد، تزامنا مع الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظات المصرية. ورصدت "الفجر"، لحظة ...
قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن شرق المحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة متواجدة في الشارع لحل ...
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