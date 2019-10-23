تعطيل الدراسة بعدد من مدارس بورسعيد

الأربعاء 23-10-2019 06:50 ص

أعلنت إدارة بحر البقر التعليمية ببورسعيد، عن تعطيل اليوم الدراسي لليوم الأربعاء، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، ووفقا لتعليمات الدكتور نبوي باهي، ...