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"مصر بتفرح".. كواليس تطوير الحكومة 114 ألف منطقة عشوائية
القوى العاملة تُعلن عن توفر 8254 وظيفة برواتب تصل لـ5500
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نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو
سر إشارة ليونيل ميسي غير الأخلاقية
محافظ الجيزة: إنشاء إدارة مختصة لنظافة محور 26 يوليو
النفط يرتفع 2% مع ارتفاع النمو من خارج أوبك
عاجل.. أنطونيو كونتي مهدد بالقتل
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