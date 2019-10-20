إيبار ضد برشلونة، تمكن فريق برشلونة من تحقيق فوزًا كاسحًا على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب البلدي " ...
Eibar vs Barcelona، تغلب فريق برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، ...
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 19 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز ...
كشف نادي برشلونة الإسباني عن حجم إصابة سيرجي روبيرتو نجم الفريق الشاب وفترة غيابه عن الملاعب عقب خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية. إصابة سيرجي ...
تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن فوز فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على نادي إيبار ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. ...
تصدر نادي برشلونة بطولة الدوري الإسبانى اليوم بعد فوزه علي فريق إيبار بثلاثيه دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من ...
قام نجم نادي برشلونة الإسباني بتوجيه رسالة إلى جماهير نادي إيبار عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني ...
كشف نادي برشلونة الإسباني عن حجم إصابة لاعب الفريق التي تعرض لها مع الفريق اليوم السبت 19 أكتوبر في مباراة إيبار التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ...
تغلب فريق برشلونه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي بينهم اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من ...
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