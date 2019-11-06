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تصريح ساخن من مدافع برشلونة بعد التعادل مع سلافيا براج

الأربعاء 06-11-2019 11:17 ص
وكالات

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الأربعاء 06-11-2019 03:54 ص
محمد جمال

يرشلونة يواصل السقوط ويتعادل مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05-11-2019 09:55 م
أحمد عصام

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05-11-2019 09:13 ص
علي نبوي

موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 04-11-2019 06:29 م
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أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

الجمعة 25-10-2019 11:08 م
أحمد عصام

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

الجمعة 25-10-2019 10:07 م
حسام مجدي

مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 25-10-2019 08:43 ص
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رقم سلبي لبرشلونة عقب فوز سلافيا براج

الخميس 24-10-2019 05:43 م
حسام مجدي

بالفيديو.. رد فعل مثير من ميسي في مباراة سلافيا براج

الخميس 24-10-2019 05:17 م

بالأرقام.. مشوار أهداف ميسي في دوري الأبطال

الخميس 24-10-2019 12:48 م
علي نبوي

شتيجين الأعلى تقييمًا في موقعة برشلونة وسلافيا براج

الخميس 24-10-2019 12:15 م
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نجم برشلونة يفتح النار على زملائه

الخميس 24-10-2019 10:05 ص
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تصريحات غريبة من "فالفيردي" على مباراة برشلونة وسلافيا براج

الخميس 24-10-2019 09:41 ص
الفجر الرياضي

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23/10/2019

الأربعاء 23-10-2019 11:22 م
حسام مجدي

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء 22/10/2019

الأربعاء 23-10-2019 06:11 م

برشلونة في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بحثا عن الصدارة

الأربعاء 23-10-2019 10:40 ص

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الأربعاء 23-10-2010 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23-10-2019 01:36 ص
محمد جمال

سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج

الثلاثاء 22-10-2019 03:34 م
علي نبوي
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