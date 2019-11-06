اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني عقب تعادل فريقه سلبياً أمام سلافيا براج التشيكي سلبياً على ملعب الكامب نو، في رابع جولات دور مجموعات دوري ...
أقيم أمس الثلاثاء مباراتى المجموعه السادسه من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى تضم كل من برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان ...
تعادل فريق برشلونة
الإسباني مع فريق سلافيا براج بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب
الكامب نو في إطار منافسات الجولة ...
يتطلع برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وذلك عندما يستضيف نظيره سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ...
يرصد لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة برشلونة القادمة، والتي من المقرر أن تكون ضد نظيره التشيكي سلافيا براج التركي في دور المجموعات من بطولة دوري ...
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة 25 أكتوبر عن حدوث مشاده حاده بين لاعبي نادي برشلونة الإسباني عقب مباراى سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا. ...
غادر برشلونة ملعب سينابو في سلافيا براغ بطعم حلو ومر ، بعد أن فاز في المباراة التي احتل المركز الأول في المجموعة السادسة ، لكنه أنهى اللعبة بنظرة ...
استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 23 أكتوبر ضمن ...
انفعل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني خلال مواجهة سلافيا براج يوم أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ...
نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في تسطير إسمه كواحدًا من اللاعبين الذين يصنعون التاريخ في دوري الأبطال. وسجل ميسي هدفًا في مباراة فريقه ...
حصل الحارس الدولي الألماني تير شتيجين على الأعلى تقييمًا في مباراة فريقه برشلونة أمس أمام سلافيا براج التشيكي. وقدم شتيجين مستوى مميز للغاية مع ...
فتح مارك أندريه تير شتيجن احارس برشلونة الإسباني النار على أداء فريقه أمام
سلافيا براج التشيكي رغم الفوز 2-1 في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال ...
كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن سعادته الكبيرة بالنقاط
الثلاث من الفوز على سلافيا براج التشيكي 2-1، في ثالث جولات دور مجموعات ...
انتهت اليوم الأربعاء 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لتنتهي معهم منافسات هذه الجولة. أهم مباريات ...
انتهت أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 8 مباريات كاملة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. أهم مباريات أمس من دوري ...
يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً على فريق سلافيا براغ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ...
يستضيف ملعب سينوبو، مباراة قوية اليوم، عندما يحل برشلونة الإسبانى نظيره سلافيا براج التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ...
استبعد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سلافيا براج التشكيي غدًا الأربعاء. ...
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