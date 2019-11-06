مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 25-10-2019 08:43 ص

مصطفي صابر

غادر برشلونة ملعب سينابو في سلافيا براغ بطعم حلو ومر ، بعد أن فاز في المباراة التي احتل المركز الأول في المجموعة السادسة ، لكنه أنهى اللعبة بنظرة ...