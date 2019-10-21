ملخص مباراة برشلونه‎ ضد إيبار (3-0) في الدوري الإسباني (فيديو)

السبت 19-10-2019 04:26 م

تغلب فريق برشلونه‎ على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي بينهم اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من ...