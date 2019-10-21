يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم منتخب المغرب في الفترة الحالية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. برشلونة يدرس ضم أمين ...
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من إنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك بعد تغلب البلوجرانا على إي ...
تغلب فريق برشلونه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي بينهم اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حصل على التصريح من الجهاز الطبي للفريق بشأن مشاركة الثنائي صامويل أومتيتي وجونيور ...
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب بلدية إيبوروا. ...
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