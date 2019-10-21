نجح نادي برشلونة في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مهما وكبيرا على إيبار بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الليجا. ...
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلت عن الطاقم التحكيمي المُكلف بإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام جالاطا سراي ...
حدد نادي برشلونة الإسباني بديل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الحالي في حالة رحيله في أي وقت عن تدريب الفريق في الفترة القادمة. هولندا تكشف مفاجأة ...
حقق برشلونة فوزًا عريضًا أمس على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا". ونجح الفريق الكتالوني في اعتلاء صدارة ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق ...
Eibar vs Barcelona، تغلب فريق برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، ...
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 19 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز ...
تغلب فريق برشلونه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي بينهم اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من ...
تصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني بشكل مؤقت، وذلك بعد فوزه الثمين على غريمه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اليوم السبت التي أقيمت ...
سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني في مرمى إيبار بعد مشاركة من لويس سواريز وأنطوان جريزمان خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا.
أحرز الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة رابع أهدافه بقميص الفريق الكتالوني في شباك إيبار،
اليوم السبت في افتتاح الجولة التاسعة لليجا.
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