عاجل - تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2019

الإثنين 21-10-2019 10:54 م

الفجر الرياضي

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث تواجد ...