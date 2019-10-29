كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر من جديد إلى اللاعب الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 والمقدمة من صحيفة ...
كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن اللاعبين المرشحين من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. ...
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أمس الإثنين 21 أكتوبر عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. سترلينج في ...
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نجاة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، ملخص أخبار الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي. "أخبار محمد صلاح الآن" "كلوب يختار ...
كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة البالون دور "الكرة الذهبية" لأغضل لاعب في العالم. قائمة المرشحين ...
فاجأ لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني،
نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد إعلان أسماء
المرشحين للفوز بالكرة ...
علق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، علي تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة ...
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث تواجد ...
أعلنت مجلة فرانس فوتبول، مساء اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، والمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام ...
كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين للمجموعة السادسة لحصد جائزة البالون دور والمقرر له يوم 2 ديسمبر المقبل في فرنسا. وتواجد على رأس ...
أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية Ballon dOr France Football 2019 اليوم الإثنين 21 أكتوبر رسميا عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة ...
بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الإعلان عن المرشحين لجائزة البالون دور التي تقدمها المجلة سنوياً لأفضل لاعب في العالم. ومن المنتظر أيضًا أن ...
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