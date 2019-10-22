شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مجموعة من الأحداث والتي كان من أهمها أن البورصة قد أغلقت التعاملات علي تباين بمؤشراتها وخسر رأس ...
رحب الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بقرار بريطانيا بعودة رحلات الطيران ...
أعلنت البورصة المصرية عن إنتهاء دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات ...
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه ما زال قطاع البنوك يتصدر المشهد خلال التداولات بالبورصة السعودية ، فهو الداعم علي الإرتفاع و المتسبب الرئيسي ...
تصدرت المجموعة
المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث
قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع الماضى، الذي بلغ فيه ...
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