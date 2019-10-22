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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-10-2019

الثلاثاء 22-10-2019 03:22 م
نيفين سمير

مسافرون للسياحة: عودة السياحة البريطانية لشرم تبشر برجوع الروسية قريبا

الثلاثاء 22-10-2019 01:57 م
احمد رفعت صديق

"البورصة" تعلن انتهاء دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية

الأحد 20-10-2019 12:16 م
نيفين سمير

خبيرة مالية تتوقع إرتفاع المؤشرات والأسهم بالأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الحالي

الأحد 20-10-2019 11:02 ص
نيفين سمير

"هيرميس" تقتنص 17% من إجمالي قيم تداولات بالبورصة الاسبوع الماضي

السبت 19-10-2019 08:13 م
الفجر الاقتصادي
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