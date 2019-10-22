أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-10-2019

الثلاثاء 22-10-2019 03:22 م

نيفين سمير

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مجموعة من الأحداث والتي كان من أهمها أن البورصة قد أغلقت التعاملات علي تباين بمؤشراتها وخسر رأس ...